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【消費優惠】BoC Pay指定餐廳 消費滿$50減$5

精明消費 09:00 2022/08/12

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即日起至9月30日，非常著數 (第二彈)，單一消費淨額滿50元或以上即減5元，最高可減40元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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