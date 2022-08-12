【消費優惠】BoC Pay指定餐廳 消費滿$50減$5 精明消費 09:00 2022/08/12 分享： 分享： 即日起至9月30日，非常著數 (第二彈)，單一消費淨額滿50元或以上即減5元，最高可減40元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】百佳超市低至2折 換購 Green Chef 復古風廚具 2022/08/11 【消費優惠】百佳超市低至2折 換購 Green Chef 復古風廚具 【消費優惠】稻香中秋團圓盆菜早鳥優惠 人均$133 送黃金壽桃包 2022/08/11 【消費優惠】稻香中秋團圓盆菜早鳥優惠 人均$133 送黃金壽桃包 【消費優惠】Giordano佐丹奴網店4折起 滿$400減$50 2022/08/10 【消費優惠】Giordano佐丹奴網店4折起 滿$400減$50 【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 2022/08/10 【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 2022/08/09 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 經濟 香港 餐廳