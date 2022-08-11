【理財個案】剛畢業工程師月賺$24,000　用半份糧月供9隻股票　配置是否合適？

大學剛畢業出來社會工作，賺到錢你會想將薪金如何利用？有人會選擇購物、食餐好獎勵自己。有讀者初出茅廬已經有理財投資觀念，月賺24,000元並將自己的一半薪金分配在月供股票之中，而且大部分都是收息股，他這樣分配是否適合呢？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年22歲剛剛大學畢業，現時在工程公司做graduate engineer，每月人工有24,000元左右，有時會多少少，因為自己屋企有些狀況不是與父母同住，是與一個親戚住。現時每個月都將資金分成幾部分：

現金 $3,000

銀行 $4,000

家用 $2,000

雜費 $1,500

月供股票 $13,500

月供股票選擇了數隻股票，想聽你意見。

我自己的想法是大部分股票都有穩定派息，業務都穩定。還是我應該選一些增長型股票？自己目標係想做到每年有1至2個月糧（約5萬元）的股息當bonus。

另外，會否建議我的股息滾大了時再投資，我上網見人分享的回報都不錯。

龔成︰

當我們進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時22歲去計，是財富增值的黃金時期，目標不應該儲收息股。你應先努力增值，增大自己的財富，到退休時才轉換成收息資產。

你現時理財和月供計劃，大致都可以，用一邊月供一邊儲蓄的策略。但選股上，煤氣 （00003） 比以往弱左，以你年紀的話，我不建議用來月供。

中電 （00002） 、新地 （00016） 、建行 （00939） 、香港電訊 （06823） 都是收息為主，增長力不明顯，同樣不建議選用。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」這些具增長力股票。但你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中在平穏增長股類。

到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

餘下的每月儲蓄，我們就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長綫投資。

但你要留意，上述月供方法，雖然可以幫助初學者在知識不多情況下，進行有限度的財富增值。但長線財富增值要做得好，必需再加強投資知識，提升選股分析和估值能力。令你可以因應市況平貴，自行制定入市策略。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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