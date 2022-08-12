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【消費優惠】Pacific Coffee「雙色月餅.咖啡禮盒」低至68折 奇華餅家全線月餅8折優惠

精明消費 07:30 2022/08/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pacific Coffee：「雙色月餅.咖啡禮盒」早鳥優惠 低至68折

即日起至9月8日，「雙色月餅．咖啡禮盒」月餅禮券早鳥優惠，定價298元，8月15日前中銀信用卡客戶優惠价低至68折，202.6元就可獲得禮盒。

    點擊圖片放大

2. 奇華餅家：美食博覽禮遇  全線月餅8折優惠

即日起至8月15日，奇華限定美食博覽驚喜5大禮遇。

禮遇1：【網店同步發售】各款至尊月餅及嫁喜餅咭一律八折

禮遇2：【限量優惠】奇華餅食福袋 $100 (原價：$183.5)

禮遇3：【每日限量100套】角落小夥伴音樂列車奶皇月餅福袋 (連環保袋及防UV雨傘)$188 (原價：$363)

禮遇4：【每日限量100套】角落小夥伴奶皇月餅福袋 (連微波爐碗及餐碟) $188 (原價：$364)

禮遇5：【日日新鮮運到】奇華奶皇月餅 (4個裝) 憑會場優惠券即享 $76/盒 (原價：$116/盒)

地點：香港會議展覽中心展覽館1

攤位編號：1D-D02

    點擊圖片放大

3. 雞仔嘜：夏日消激賞 4件66折

即日起至8月19日，雞仔嘜夏日消費大激賞，正價貨品2件8折、4件66折，VIP會員額外88折。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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