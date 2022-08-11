【理財比得起】隔離政策放寬　東京、大阪成報團熱門地　尖沙咀3間隱世找換店匯率咩價位？（立即收看）

政府在星期一（8月8日）公布最新抵港人士的檢疫隔離措施為3+4，加上日圓兌港元在今年7月14日低見5.61，為2002年以來的歷史低位，由7算跌至5算，到底香港人會否趁暑假「返鄉下」到日本旅遊呢？

3間找換店匯率相約

本網早前親身到位於尖沙咀的隱世找換店觀察8月5日的日圓匯價，分別到堅成找換店、永恆找換店，另外，亦在網上查詢盛恩找換店的匯率。位於重慶大廈的堅成找換店8月5日當天的日圓兌港元的賣出價為0.0594，以低於6港元的價錢即可兌換100日圓。而位於新聲大廈5樓有永恆找換店，當天的日圓兌港元的賣出價為0.0595，匯率亦非常化算。而香港旅遊聖地之一的尖沙咀星光行內亦有盛恩找換店，本網到網站查詢其賣出價亦徘徊在0.0597-0.0598水平。

雖然找換店的匯率出名「夠抵」，不過銀行的外幣兌換服務則是以方便快捷為主，同時亦會推出不同的兌換優惠和獎賞，吸引不少港人使用。本網列出了5間本港銀行的外匯兌換優惠，包括中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行和花旗銀行的獎賞和優惠。中銀香港的兌換外幣優惠中，只要於推廣期內經中銀香港手機銀行成功兌換外幣累積達５萬港元或以上，即可獲享200港元迎新獎賞。而恒生銀行的優惠中，只要經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App進行任何12種貨幣之單一兌換交易，包括日圓兌換交易達5萬港元或其等值，即可享85折外匯買賣差價折扣優惠。（詳情見下圖）

東京及大阪成報團熱門地

對於政府宣布最新入境檢疫措施為3+4，東瀛遊執行董事禢國全表示這確實為一個好消息，抵港人士在4天家居醫學檢測期中，可以照常上學及上班，同時節省4天預訂隔離酒店的費用及假期。他亦表示查詢報團的人數明顯增加，預計這幾天為報團高峰期，市民會趕及在暑假完結前回港。

另外，禢國全指，目前最多香港旅客出發到日本會選擇到東京及大阪。在東京旅客可以到長野縣、日本上高地或東京近郊地方，而大阪則可以到附近的四國、奈良、和歌山等。

■5間銀行兌換外幣優惠■

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責任編輯：區祖飛

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