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【Diseny+電影】《鐵血戰士：狩獵追擊》向阿諾致敬　原住民大戰兇殘外星人　

博客 16:52 2022/08/10

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鐵血戰士》（Predator）系列的最新作《鐵血戰士：狩獵追擊》

經典科幻電影《鐵血戰士》（Predator）系列的最新作《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）近日在在Disney+獨家上綫，電影由《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）導演丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導，並由《極地冰劫》（The Ice Road）的安芭米芬達（Amber Midthunder）主演。

《鐵血戰士》首集始於1987年，當中最吸引眼球的除了男主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）之外，劇情更是顛覆想像，並成功創造出恐懼的代表：鐵血戰士（血獸）。

《鐵血戰士：狩獵追擊》是此系列首套以女性為主要敘事者的作品。

《鐵血戰士：狩獵追擊》作為《鐵血戰士》的前傳，故事返到首集的300年前，探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源，回到史無前例的高等敵人首次入侵地球的經歷，以駭人形象現身人類眼前。

原住民對抗外星人

導演丹卓登堡擅長營造氣氛，曾經執導末世災難作品《末世街10號》廣受好評。今次花費4年籌備的新版《鐵血戰士》，同樣繼承他過往一貫懸疑感十足的作品風格。

影片重現北美原住民科曼奇民族生活。

而丹卓登堡是原版《鐵血戰士》的忠實粉絲，一直把阿諾舒華辛力加視為自己的英雄，期望藉此作品向阿諾致敬。

今次是《鐵血戰士》系列首套以女性為主要敘事者的作品，也把故事拉回18世紀初北美原住民科曼奇族群。以驃悍原住民對戰高科技外星高等生物鐵血戰士，逐漸演變成殘忍的獵殺，重尋狩獵刺激。

新版《鐵血戰士》懸疑感十足。

電影當中有大量打鬥場面，一眾演員在開拍前苦練體能，除了學習使用武器之外，還有生火技能，最辛苦的除了是操練體能，還有不少泥漿中打滾場面，女主角安芭米芬達便指拍攝經驗永生難忘，幸而她的落力演出獲讚賞，被盛讚在電影中看到她的巨大突破，電影更被外國影評譽為「歷來最出色的《鐵血戰士》！」

記者：陳家昌

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欄名 : 型男玩物誌

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