【銀色債券2022】買銀債留意收費蠶食回報 4厘息抵買建議持貨至到期

香港政府於8月9日正式公布公布發行第七批銀色債券的詳情，發行額將大幅加碼到最多450億元。另外，保證息率亦上調到4厘，值得合資格人士認購。

銀債利息吸引

銀色債券合資格認購年齡降低至60歲，可說是長者版iBond。銀債的息率是由浮息及定息計算，並以較高者作出支付。浮息與過去6個月本地通脹率掛鈎，定息即是政府保證息率。至於2022年銀債保證息率會上調到4厘。

除了息率以外，其他條款也要知，銀債年期為3年，每半年派息一次，一手入場費為10,000元。

設贖回機制助套現

不過，與iBond不同，銀債是不設二手市場，也不能在交易所買賣，但就有百分百贖回機制。簡單來說，長者有需要時可透過銀行或證券行申請提早贖回，長者可取回本金及贖回結算日之前付息日至提前贖回結算日內應計但未付利息。

新一批銀債的認購期預計為8月23日至9月2 日下午2時，所以想認購的話記得在截止認購前伸請。

最後，有一點必需要提醒，雖然銀債的最低回報不差，但是收費是會蠶食回報，所以想認購要揀些免除多項費用，好像認購手續費、託管費用、代收股息費、提早贖回費等，最好選擇全免的才好用。

假如認購及獲分派，如果無特別其他投資，建議持有至到期，因為這對於長者來說，可說是近乎無風險，而且回報相對吸引。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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