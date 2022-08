【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）

近年很多港人移民到外地,當中英國是其中一個熱門地。不過,未必每個人也適應移民後的生活,特別是外地的生活,現實與期望差距可能很大。今次《你財策劃師》的主角Benny,1年前跟太太移居到英國,最後決定回流到香港,究竟是甚麼原因?

今年61歲的Benny,剛在2021年中退休,和53歲太太享受二人世界。他想有更好的退休生活環境,也希望慢活,享受第二人生,所以決定把握機會,以BNO身份和太太移居英國。

由於當時傳聞有很多人申請,所以Benny的太太擔心遲了未必可以成行,所以退休後不久便動身,Benny坦言當時未有考慮周詳生活上的安排。

今次和他面談,是他剛返回香港,亦決定了重新在香港生活而不再走去英國。這次從醫、食、住、行四方面探討移民到英國,現實與期望到底有何差距。

醫:

不知是否太緊張的緣故,Benny的太太在出發前數星期被診斷到患上疾病,慶幸沒有生命危險,但需要動手術。但因為擔心做完手術後要休息數月才離開,有機會政策改變了便走不了,所以便決定先去英國,待安頓後才做手術,怎知道過去後面對很多問題,在治療過程中都非常困擾。

香港和英國的公立醫療系統情況近似,由於醫療體系負擔嚴重,所以視乎病情而有不同的治療程序。在香港已經患上嚴重疾病,例如癌症,當去到英國後,便會很快得到治療,所以有些移居英國的香港人有家屬患了嚴重疾病,便會認為英國醫療制度比香港優秀很多,因為在香港公立醫院輪候需要很長時間,亦未必能夠得到適當治療。

但是Benny太太的待遇便很不同,因為她沒有即時危險,所以便要排隊,輪候時間需要40星期,才能夠獲得治療。但Benny夫婦非常擔心疾病問題會惡化,所以運用了所有關係及鍥而不捨地去懇求醫生,最後終於可以早些開始接受治療,但問題還未完結。

英國是醫藥分家的,所以接受完診症後便需要到指定藥房配藥,Benny說就算是一些小毛病,都未必能夠立即取到藥,他的個人經歷是需要等到通知才能夠去取藥,時間可能是一至兩天後,對正在「頭暈身㷫」的病人來說這並非一個短時間。整過治療過程想快或慢,在香港的情況便等同去公立醫院還是私家醫院接受治療的分別。英國的NHS,即「國民保健署」(National Health Service),是英國的公營醫療服務機構。NHS的主要服務包括急症服務,住院服務,家庭醫生門診,牙科,藥劑建議,精神健康服務及視光等。BNO持有人可以用NHS的服務,但需要繳交保健附加費。保健附加費是按簽證年期計算,假如是一次過申請5年期的BNO簽證,便需要繳交3,120英鎊(約29,225元)的保健附加費。

在英國看醫生可以由政府安排中英文繙譯,但是否有幫助也要看運氣,Benny告訴我,有關他太太的兩次診症經歷差異很大,有一個是胡亂地繙譯內容,幸好Benny不是不懂說英文,只是擔心不懂得準確地表達,所以那次他只好直接向醫生講解。

食:

說到飲食方面,Benny和太太都比較偏好吃西餐,所以他說飲食上適應沒有問題,只是分量較少。他曾經看過一些KOL的分享說,在英國1天只需要9英磅便能夠應付三餐,甚至能夠吃牛扒。

但他提出有沒有和是否足夠是兩回事,如果以滿足他需要的分量來說,可能要3倍價錢才能夠應付一日三餐。除此之外,蔬菜亦很昂貴,就以日常營養師所說的健康分量便需要1.5英鎊,但太太是很喜歡吃新鮮菜,所以Benny有時因感覺太昂貴而自己不吃菜,只讓太太吃。

Benny自嘲說,退休前他身居要職,需要管理不少同事,生活亦沒有財政壓力,他時常和同事說要分清楚退休是為生活還是為生存,提醒他們應該要好好地規劃人生。

但到自己身處其境時,結果卻是因為擔心金錢問題而不敢吃菜,感覺連一些基本生活要求都做不到。他亦說,如果只選擇吃一些青豆、蘿蔔粒和粟米粒等雜菜的話,就像平常食扒餐時的伴菜,英國的價錢非常便宜,所以要視乎你追求甚麼質素的生活。Aldi、Asda、Morrisons、Sainsbury's及Tesco等都是比較多分店的英國超級市場,如果讀者有興趣了解他們物品的價格,可以上網參考。

住:

未過去英國前,Benny已經去了付費上堂,學習如果透過投資物業製造現金流,所以甚麼HMO和Flip等有關投資英國物業的名稱他一點都不陌生,亦打算去到英國後便實踐所學,準備買一個自住單位及一個用作收租的單位。

所謂HMO,英文全寫是House in multiple occupation(多房式住宅),Benny說即是香港人熟悉的「劏房」,將購入的單位分為多個細單位後再放租,便可以收到可觀的租金。相比香港,英國HMO模式的物業在英國受到嚴格法例監管,單位內的間隔和結構都需符合法例要求,才可獲得牌照合法出租,以保障所有住客的安全,政府亦會定期派人檢查安全要求是否符合標準。所以想靠HMO製造現金流,並不是隨便便能做到的,還未考慮管理租務的事宜。當然找專人管理便少了煩惱,但收益亦有可能少了。

另外Flip,等同Buy to Sell(BTS),就是買入物業,然後很快地以更高的價格出售,這策略通常涉及買入殘舊的物業,再翻新,然後賣出。Benny以前在香港也有買樓經驗,對投資亦不是一竅不通,所以過去英國前亦滿有信心可以執行以上安排。

行:

Benny離開香港前出售了自住物業,也將強積金套現,再加上其他儲蓄,心想能夠在英國買兩個單位,一個自住及一個收租。他初到新地方,選擇先租住地方,但見持續支出而沒收入,他便決定盡快買樓。最初看中了合適單位,考慮一天後便聯絡物業代理,打算確認交易,但英國買樓的程序和香港不同,當Benny聯絡物業代理時,物業已經賣出了。

由於Benny夫婦沒有工作入息證明,在作出買樓決定時不似當地人可以向銀行借錢,需要一筆過支付樓價,所以決定過程中需要斤斤計較,但考慮久了又買不到。初期本打算在曼徹斯特或伯明翰等地區置業,但實地視察環境後又不能按預算金額買到合適單位,最後選擇到較貴的倫敦第6區購買了一個約400萬港元的單位。

他們選擇了Apartment(公寓)而不是獨立屋,因不想花時間管理屋前後的花園。由於比預算花多了很多資金來購買自住物業,導致沒有足夠資金再購買多一個物業來收租,惟有打消買樓收租的念頭。Benny當時退而求其次,考慮有否其他製造退休入息的方法。

他本想到銀行開設一個投資戶口,但當時才知道未住滿183天是不能開任何投資戶口的。無計可施下便在網上開了一個離岸股票戶口投資美股。香港人主要買的美股都是科技股為主,可惜又碰上了美股大幅波動,過去52周美國納斯達克指數波幅達35%,最後Benny因擔心投資持續虧會影響生活費而無奈地止蝕,損失了一大筆。

Benny說英國負責申請車牌的部門是最大的黑洞!他的個人經驗是交齊所有申請文件之後,過了一段時間,有關部門通知他要補交文件。雖然他自信已經交齊文件,但為了加快處理,他亦按要求而提供多一次文件,但最後所有文件又再寄回給他,原因是他文件不齊。來來回回拖拖拉拉浪費了不少時間,而英國交通費絕不便宜,但因為這些行政安排失當而導致日常生活費增加。就算簡單如日常生活溝通都有要注意地方,Benny說香港人一定識「A for Apple,B for Boy,C for Cat」。但英國人是聽不懂的,原來他們用的是一套軍事上的說法,例如「A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie」。

所以為了有效溝通,Benny提醒大家要隨時準備「貓紙」,確保和外國人談話而對方又聽不懂時可以讓對方看,以下是其中一款A至Z的說法給大家參考:按此

另外有些日常支出亦不容忽視,Benny舉例是手提電話的月費,原來簽約後的月費都可以按通脹或是一個法例規定能夠調整的幅度來增加,所以他去了英國1年不夠,流動電話費用便要加價,兩夫婦每月的電話費由45英鎊增加至51英鎊,增幅超過13%。雖然只是相對小的數目,但沒有收入而支出持續增加的確令到他們很擔心,Benny太太亦因為生活習慣不完全適應而構成情緒困擾。最後Benny決定和太太放棄英國的生活而返回香港居住。不過如何處置英國的物業二人仍未有共識,太太想灑脫地賣出物業,然後將英鎊轉回港元滙到香港。

移民前應深思熟慮

而Benny認為現在賣樓不是時機,因為在滙價上會有超過一成的虧損,加上交易費用等,買入價都會面對一個金額不少的損失。Benny總結過去一年的經歷,認為英國整體最大問題都是效率低。當然高與低是相對的,當你在香港生活了一段很長時間,習慣了快的生活節奏,自然不能接受英國人的效率。

而身處外地時無可避免地會和香港比較,自然地感覺相差很遠,但環境不會因為你而去改變,所以要生活下去便只能夠調節自己。回港之後所有事情都重新開始,因之前已經將物業賣出,所以回港後便要租住地方,每月支出約2萬元,幸好Benny沒有取消保障的保險,回港後仍然可以獲得安心的醫療保障。經歷過移民一年的體驗後,他更加肯定私人醫療保險的重要性。

今次是Benny的親身經歷分享,他期望打算移居海外的人能夠從他的經歷中汲取有用資料,減少碰壁的機會。人人情況不同,這只是其中一個例子讓大家參考,重點是人生要做好規劃,便要時間,過於倉卒匆忙的決定往往要承擔很嚴重的後果。最後Benny感嘆地說「計劃追不到變化」,其實是因沒有做好計劃而難以應付變化。

【原文刊於第768期《iMoney》(收費文章)】

【關於作者】

林昶恆(Alvin)在金融服務機構累積了近30年工作經驗,現時是一名獨立專業理財教練(Money Coach),為不同機構提供正向理財教育,講座演說和培訓課程,亦提供個人理財人生諮詢,每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍,《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

