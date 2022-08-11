【消費優惠】稻香中秋團圓盆菜早鳥優惠 人均$133 送黃金壽桃包 精明消費 09:00 2022/08/11 分享： 分享： 即日起至8月20日，於稻香訂購中秋團圓盆菜可享早鳥優惠，鮑魚﹅花膠﹅柱甫﹅花菇﹅蠔豉應有盡有，5人享用只需668元。優惠期間訂購即送黃金壽桃包6個。 ▼點擊圖片放大 【理財要貼地】消費券賺回贈 邊間商場、超市回贈最多？ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Giordano佐丹奴網店4折起 滿$400減$50 2022/08/10 【消費優惠】Giordano佐丹奴網店4折起 滿$400減$50 【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 2022/08/10 【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 2022/08/09 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 2022/08/09 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 2022/08/08 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 網上購物 家品 餐廳情報 著數優惠 美食 財務自由 盆菜 黃金 魚 經濟