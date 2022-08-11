【消費優惠】IKEA宜家中秋限定海鮮盆菜469元 LOG-ON 購物禮券買$1000送$100

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA宜家：中秋限定環保海鮮盆菜

即日起至8月21日，來IKEA餐廳（九龍灣、沙田及荃灣）或者銅鑼灣分店的IKEA美食站，可以用早鳥優惠469元預訂環保海鮮中秋盆菜，yuu會員還有額外5X積分。

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2. city'super / LOG-ON：消費券加碼賞

即日起至9月6日以支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK及八達通購買1,000元city'super或LOG-ON購物禮券即獲贈100元電子禮券，最高獎賞達500元 。

以AlipayHK使用政府消費券，更可領取一系列精彩限定禮遇，包括於city'super、LOG-ON、cookedDeli門市享高達九折優惠。

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3. Crostini：8月份消費券優惠

買1000元coupon送Pizza/Pasta券x4，外賣自取A La Carte食品8折 (指定分店)買四送一件裝蛋糕，還有298元兩盒至尊曲奇禮盒！

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撰文：hket小編

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