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【儲蓄保險】ZA Bank 推「ZA儲蓄保3」 保證回報提高至3.11厘　需鎖定18個月

保險 12:24 2022/08/10

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虛擬銀行ZA Bank宣布推出高回報的短期儲蓄保險計劃「ZA儲蓄保3」，鎖定期為18個月，而每年可獲3.11厘的保證回報，對比上年推出的「ZA儲蓄保2」之2.5厘高息，但是次計劃是不容許客戶隨時提取，並且每年保證回報並非每日複式滾存。

「ZA儲蓄保3」中途退保只能取回本金

最新推出的「ZA儲蓄保3」以港元計價，鎖定期為18個月，全期保費100%保本，即保單中途可以退回100%本金，但不包括回報。而是次計劃並非以每日複式滾存，要到保單期滿即18個月後，才獲得每年保證回報3.11%。保單保費最低為1萬元，兼可享基本人壽保障，若受保人在保單生效期間不幸身故，計劃將提供一筆身故賠償。而是次計劃為限量發售，先到先得，額滿即止。每名受保人及每保單的保費額上限為50萬元。

「ZA儲蓄保2」靈活彈性可隨時提取

不過，對比ZA Bank上年推出的「ZA儲蓄保2」，其保障期為3年，保證期滿回報可達每年2.5%，保費低至1元。同時，計劃的特別之處是容許用戶隨時按個人財務需要提前取款，不論是本金連同保證回報可一併提取。

在「ZA儲蓄保2」和「ZA儲蓄保3」的比較下，計劃「ZA儲蓄保3」雖然要鎖定保單年期至18個月，但每年保證回報則提升至3.11%。

責任編輯：區祖飛

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