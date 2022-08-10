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退休生活這麼遠那麼近 3大年金類型 你適合哪一種？

保險 11:04 2022/08/10

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香港連續數年蟬聯全球最長壽地區，根據政府統計處《香港統計月刊》的調查顯示，香港男性出生時平均預期壽命為83歲，女性則為88歲。香港人壽命越來越長，退休後的日子亦因而不斷延長。如果以60歲為退休年齡，即退休後約三分之一的人生會沒有工作收入，若沒有及早做好規劃，因長壽而衍生的額外開支，便會引致財務風險，成為漫長退休生活的一大嚴峻考驗。

 

年金是其中一種退休規劃的理財工具，能將累積起來的儲蓄轉化為穩定的收入。你又適合哪一類型的年金計劃？

 

長壽一族型：

 

可選擇終身年金終身年金是一份保證終身派發的年金計劃，即使受保人活到100歲或更長壽， 仍可一世「有糧出」。市面上的終身年金會於累積期內不斷滾存增值，透過「雪球效應」讓賬戶價值不斷遞增，累積起來的豐厚回報將可實現退休財務目標。部分終身年金亦會於指定年期提供保證特別回報及額外回報。較全面的計劃更提供多元化的年金權益選擇，以配合個人化的退休規劃需要。此外，部分計劃更容許靈活更改保單受保人，將累積的財富傳承後代。

 

知慳識儉型：

 

可選擇延期年金延期年金顧名思義是投保人待一段時間後才可以開始領取年金收入，較適合在職的年輕人。只要根據個人理財需要，自由組合累積期、年金期、繳付保費年期及繳付保費方式，並藉著長時間滾存資金，退休時就可將累積的現金價值轉化為年金收入，以享有穩定的現金流。

凡投保獲保險業監管局認證的「合資格延期年金保單」（QDAP）的合資格保費更可享稅務扣除優惠，每名納稅人每個課稅年度的稅務扣除額上限為港幣6萬元，同為納稅人的夫婦更可自行分配合資格保費的稅務扣除申請，一張保單，兩種功效，是知慳識儉人士的理想之選。

 

即供即享型：

 

可選擇即期年金，即期年金是專為已屆55歲或以上的退休人士而設的年金計劃，由於沒有累積期，投保人只需一筆過繳付保費後，隨即開始每月領取年金收入。較全面的計劃更設有不同年金權益選擇，如定額收取年金、與配偶共享年金、危疾雙倍年金等，並提供保費回奉保證。

 

退休看似遙遠，但切勿因此而延遲開展計劃，畢竟，退休儲備「越早供，越輕鬆」。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險市務部副總裁

欄名 : 保險DNA

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