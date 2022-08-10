退休生活這麼遠那麼近 3大年金類型 你適合哪一種？

香港連續數年蟬聯全球最長壽地區，根據政府統計處《香港統計月刊》的調查顯示，香港男性出生時平均預期壽命為83歲，女性則為88歲。香港人壽命越來越長，退休後的日子亦因而不斷延長。如果以60歲為退休年齡，即退休後約三分之一的人生會沒有工作收入，若沒有及早做好規劃，因長壽而衍生的額外開支，便會引致財務風險，成為漫長退休生活的一大嚴峻考驗。

年金是其中一種退休規劃的理財工具，能將累積起來的儲蓄轉化為穩定的收入。你又適合哪一類型的年金計劃？

長壽一族型：

可選擇終身年金，終身年金是一份保證終身派發的年金計劃，即使受保人活到100歲或更長壽， 仍可一世「有糧出」。市面上的終身年金會於累積期內不斷滾存增值，透過「雪球效應」讓賬戶價值不斷遞增，累積起來的豐厚回報將可實現退休財務目標。部分終身年金亦會於指定年期提供保證特別回報及額外回報。較全面的計劃更提供多元化的年金權益選擇，以配合個人化的退休規劃需要。此外，部分計劃更容許靈活更改保單受保人，將累積的財富傳承後代。

知慳識儉型：

可選擇延期年金，延期年金顧名思義是投保人待一段時間後才可以開始領取年金收入，較適合在職的年輕人。只要根據個人理財需要，自由組合累積期、年金期、繳付保費年期及繳付保費方式，並藉著長時間滾存資金，退休時就可將累積的現金價值轉化為年金收入，以享有穩定的現金流。

凡投保獲保險業監管局認證的「合資格延期年金保單」（QDAP）的合資格保費更可享稅務扣除優惠，每名納稅人每個課稅年度的稅務扣除額上限為港幣6萬元，同為納稅人的夫婦更可自行分配合資格保費的稅務扣除申請，一張保單，兩種功效，是知慳識儉人士的理想之選。

即供即享型：

可選擇即期年金，即期年金是專為已屆55歲或以上的退休人士而設的年金計劃，由於沒有累積期，投保人只需一筆過繳付保費後，隨即開始每月領取年金收入。較全面的計劃更設有不同年金權益選擇，如定額收取年金、與配偶共享年金、危疾雙倍年金等，並提供保費回奉保證。

退休看似遙遠，但切勿因此而延遲開展計劃，畢竟，退休儲備「越早供，越輕鬆」。

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