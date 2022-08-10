中移動香港中環旗艦店 首設企業方案展廳

中國移動香港（CMHK）宣佈於中環旗艦店開設 CMHK iSolutions 展廳，成為首個提供全面企業智能解決方案展示及即場咨詢服務的本地流動網絡營運商。 CMHK iSolutions 展廳選址於中環旗艦店一樓全層，重點展示一系列 5G 智能解決方案，設有專人即場講解及提供客戶咨詢服務，目標進一步為跨行業及不同規模的企業提供更便捷的智能方案支援，推動本港智慧城市建設的長遠發展。

香港 5G 商用兩年多，網絡覆蓋逾九成人口，滲透率亦已近三成人口，為各種 5G 解決方案和智慧城市應用方案提供極大潛力，因此，越來越多企業開始積極引入智能技術，以提升業務競爭力及營運效率。

中移動香港指，iSolutions 展廳選址於相鄰眾多大型零售品牌及高端商廈的CMHK中環旗艦店一樓全層，佔地 2,500 呎，首階段將展示多項與智慧零售、智慧辦公及智慧大廈相關的嶄新 iSolutions 企業解決方案、 其軟硬件設備，以及不同行業的應用例子等全面資訊。

iSolutions 為 CMHK 於今年 5 月全新推岀的一站式企業智能解決方案服務，集合雲端架構、數據 中心、大數據及人工智能（AI）等多項資訊通訊科技（ICT）及物聯網（IoT）技術，配合 CMHK 涵蓋至大灣區的 5G 網絡，可根據本地中小企至跨境企業的個別需要或行業痛點，為客户提供專業咨詢，並制定嶄新的企業智能解決方案。

企業客戶可於客戶中心或聯絡專屬客戶經理預約參觀 iSolutions 展廳。

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