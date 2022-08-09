【銀色債券2022】花旗免7項收費 渣打料認購額較去年多1成半（銀行優惠不斷更新）

政府今日（9日）宣布發行第7批銀色債券的詳情，渣打銀行率先宣布，旗下客戶透過債券戶口認購，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、代收利息。

渣打︰料每人可分配20手

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。預期認購額會較去年的銀債多1成半，每人最多可獲分配20手。

滙豐免手續費、存入費等6項收費

滙豐表示，會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。該行指，數碼銀行服務越來越受年長客戶歡迎，以對上一批銀色債券為例，經滙豐處理的申請中，有逾四成乃透過流動或網上理財提交。

花旗免存倉費、代收利息費等7項費用

花旗亦推出「7免」，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免以下收費： 1) 認購手續費、2) 存倉費、3) 代收利息費、4) 到期贖回費、5) 提早贖回手續費、6) 存入費及7) 轉出費。

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責任編輯：鄭樂怡

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