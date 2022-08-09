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【銀色債券2022】滙豐花旗均免7項收費 渣打料認購額較去年多1成半（銀行優惠不斷更新）

收息攻略 19:03 2022/08/09

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政府今日（9日）宣布發行第7批銀色債券的詳情，渣打銀行率先宣布，旗下客戶透過債券戶口認購，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、代收利息。

渣打︰料每人可分配20手

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。預期認購額會較去年的銀債多1成半，每人最多可獲分配20手。

滙豐免手續費、存入費等7項收費

滙豐表示，會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。該行指，數碼銀行服務越來越受年長客戶歡迎，以對上一批銀色債券為例，經滙豐處理的申請中，有逾四成乃透過流動或網上理財提交。

花旗免存倉費、代收利息費等7項費用

花旗亦推出「7免」，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券獲豁免以下收費： 1) 認購手續費、2) 存倉費、3) 代收利息費、4) 到期贖回費、5) 提早贖回手續費、6) 存入費及7) 轉出費。

 

想知更多銀債資訊，留意銀色債券2022懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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