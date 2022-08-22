【銀色債券2022】富邦免8項收費銀行最多 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）

政府今日（9日）宣布發行第7批銀色債券的詳情，渣打銀行率先宣布，旗下客戶透過債券戶口認購，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、代收利息。

（更新至8月22日，最新加入恒生銀行優惠）

■銀行認購銀債優惠■

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渣打︰料每人可分配20手

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。預期認購額會較去年的銀債多1成半，每人最多可獲分配20手。

建銀亞洲推出「五免」優惠

建銀亞洲表示，作為此次發行的配售銀行，將全力支持銀色債券發行，並推出「五免」優惠，協助年長客戶減低債券認購成本。

招商永隆銀行及滙豐推「六免」優惠

由8月23日起至9月2日中午2時，經招商永隆銀行成功認購由香港特別行政區政府發行之第七批銀色債券，可享六項費用豁免優惠：手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費、提早贖回費。

滙豐表示，會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。該行指，數碼銀行服務越來越受年長客戶歡迎，以對上一批銀色債券為例，經滙豐處理的申請中，有逾4成乃透過流動或網上理財提交。

花旗及上商免認購手續費、代收利息費等7項費用

花旗亦推出「7免」，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免以下收費： 1) 認購手續費、2) 存倉費、3) 代收利息費、4) 到期贖回費、5) 提早贖回手續費、6) 存入費及7) 轉出費。

為配合第七批銀債推出，上海商業銀行提供「七免」優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用，以及以債券形式轉出之費用等。

信銀推「七免」優惠 料出現超額認購

信銀國際就即將發行的銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免債券認購費、保管費、轉倉費（轉出及轉入）、代收利息費、提早贖回費及到期贖回費。

該行個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的3.5%上調至4%，為歷來最高，亦比港元定期息率為高；發行金額亦增加至最多450億元，但仍比上一批銀色債券超過670億港元的認購總額低，預計會出現超額認購的情況。根據去年經驗，認購13手或以下的投資者均可獲足額配發，由於今年發行金額增加最多50%，預計認購大約20手或以下，亦有機會獲足額配發。

恒生推7項費用豁免優惠 可參加大抽獎

恒生銀行宣布，可透過網上理財、電話理財及分行遞交認購表格等方式認購銀行債券，並提供7項費用豁免優惠。

另外，由8月22日至9月30日，客戶凡經網上理財渠道成功認購首次公開發售之債券（包括第七批銀色債券），或成功認購二手市場債券，即可參加大抽獎，有機會贏取10,000元Apple Store禮品卡，名額5名；或500元超市禮券，名額200名。

富邦客戶享「8免」 暫為同行中最多費用豁免

富邦銀行宣布於8月23日至9月2日下午2時前期間，經富邦銀行（香港）認購銀色債券的客戶可享8項費用豁免，包括認購手續費、新股／新債券申請費、存入費及託管費等。

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責任編輯：鄭樂怡

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