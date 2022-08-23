【銀色債券2022】中銀富邦工銀亞洲免收8項收費 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）

第7批銀色債券今日（23日）起開始認購，各間銀行已陸續公布其認購優惠，由豁免5項至8項收費不等。暫時豁免徵收最多項費用的有三間銀行，包括中銀香港 （02388） 、富邦銀行及工銀亞洲，均免徵8項收費。

（更新至8月23日，最新加入東亞銀行、交銀香港等9間銀行優惠）

■銀行認購銀債優惠■

（按優惠少至多排序）

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渣打︰料每人可分配20手

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。預期認購額會較去年的銀債多1成半，每人最多可獲分配20手。

建銀、創興推出「五免」優惠

建銀亞洲表示，作為此次發行的配售銀行，將全力支持銀色債券發行，並推出「五免」優惠，協助年長客戶減低債券認購成本。

另外，創興銀行客戶可透過「創興流動理財」或親臨該行分行遞交認購申請，同樣享5項豁免優惠。

東亞、集友、招商永隆、華僑永亨推「六免」優惠

東亞銀行 （00023） 就銀色債券提供6項豁免收費優惠，客戶透過該行成功認購銀色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、贖回費、每半年收取之債券託管費、買賣交易費，及交收服務費用。

另外，於集友銀行香港各分行，或透過網上銀行或電話銀行服務認購銀債，可獲「六免」優惠。

經招商永隆銀行成功認購由香港特別行政區政府發行之第七批銀色債券，亦可享六項費用豁免優惠，包括：手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費、提早贖回費。

華僑永亨銀行亦豁免6項認購及存放銀色債券的費用，包括認購費、託管費、代收利息費、贖回費、轉入費及轉出費。

滙豐：過去逾4成客戶以流動或網上理財提交申請

滙豐表示，今年會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。該行指，數碼銀行服務越來越受年長客戶歡迎，以對上一批銀色債券為例，經滙豐處理的申請中，有逾4成乃透過流動或網上理財提交。

花旗、上商、交銀、大新免認購手續費、代收利息費等7項費用

花旗亦推出「7免」，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免以下收費： 1) 認購手續費、2) 存倉費、3) 代收利息費、4) 到期贖回費、5) 提早贖回手續費、6) 存入費及7) 轉出費。

為配合第七批銀債推出，上海商業銀行亦提供「七免」優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用，以及以債券形式轉出之費用等。

即日起至9月2日，經交銀香港旗下各網點、電話認購（+852 2269 9033）、網上認購及流動電話認購等方式認購銀債，更可獲7項豁免收費。

為迎接新一期銀色債券的發行，大新銀行推出認購銀色債券手續費「7免」優惠。經該行成功認購銀色債券，可獲手續費（包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費、轉出費）豁免優惠。

信銀推「七免」優惠 料出現超額認購

信銀國際就即將發行的銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免債券認購費、保管費、轉倉費（轉出及轉入）、代收利息費、提早贖回費及到期贖回費。

該行個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的3.5%上調至4%，為歷來最高，亦比港元定期息率為高；發行金額亦增加至最多450億元，但仍比上一批銀色債券超過670億港元的認購總額低，預計會出現超額認購的情況。根據去年經驗，認購13手或以下的投資者均可獲足額配發，由於今年發行金額增加最多50%，預計認購大約20手或以下，亦有機會獲足額配發。

恒生推7項費用豁免優惠 可參加大抽獎

恒生銀行 （00011） 宣布，可透過網上理財、電話理財及分行遞交認購表格等方式認購銀行債券，並提供7項費用豁免優惠。另外，由8月22日至9月30日，客戶凡經網上理財渠道成功認購首次公開發售之債券（包括第七批銀色債券），或成功認購二手市場債券，即可參加大抽獎，有機會贏取10,000元Apple Store禮品卡，名額5名；或500元超市禮券，名額200名。

南商有7項費用豁免 另設新開戶迎新禮遇

透過南洋商業銀行認購銀債，可項7項費用全免。另外在認購期內，成功開立南商證券賬戶，並認購1筆銀色債券／二手債券／基金／證券等合資格投資交易，可享100元現金獎賞。

中銀、富邦、工銀亞洲客戶享「8免」

透過中銀香港認購銀色債券，可享8項費用全免，包括豁免代收利息費、不設提早贖回費及豁免保管費等。新證券賬戶及新基金客戶更可享額外優惠：開立新證券賬戶，港股、中國A股及美股均享首3個月買賣免佣金；新基金客戶首筆基金認購享0%認購費。

經富邦銀行（香港）認購銀色債券的客戶亦可享8項費用豁免，包括認購手續費、新股／新債券申請費、存入費及託管費等。

工銀亞洲則為2022銀色債券提供以下優惠: 豁免認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

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責任編輯：鄭樂怡

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