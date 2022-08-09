【銀色債券2022】保底息4厘　分析：可認購20手　料反應較上批好

政府今日正式宣布第七批銀色債券發行詳情。是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4厘，比去年8月發行的第六批銀色債券的最低息率3.5厘更高。

第七批銀色債券的目標發行額為35億元，政府可視乎市場情況，將發行額酌情提高至最多450億元。2023年或之前年滿60歲（即1963年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

上批銀債人均派14手 耀才：今次可認購20手

耀才證券行政總裁許繹彬表示，銀色債券由香港政府發行，因此絕對不用擔心其投資風險。他相信，會吸引到一批愛投資新股市場（IPO）及做定存的「銀髮族」，「始終今年的IPO市場都較為淡靜，加上近來股票市場都較為波動，因此手上有閒資的老人家或會轉投銀債」。他又指銀債不能在交易所買賣，要在指定地方贖回，在買賣不容易的情況下，性質有點像做定期，所以適合喜歡儲蓄及穩定回報的老人家。

參考上一批銀債每人最多可獲分配到14手，再加上今次認購規模最多可達450億元的情況下，他認為有信心的投資者可以認購20手。若果只志在參與的話，則最少可認購5手。

大新︰市場氣氛偏好穩健投資 料反應較上一批好

大新銀行執行董事兼財富管理處主管陳維堅則指，是次銀債的保底息有4厘屬吸引水平，始終在通脹及利息上升的情況下，這樣才可維持產品吸引力。有鑑於這批銀債的保底息有所提高，加上現時市場氣氛偏好穩健投資，相信這批銀債的認購反應會較上一批好一點。

事實上，有銀行預計今次認購額較去年高，並隨即推出認購優惠【銀色債券2022】渣打認購銀債享「5免」 料認購額較去年多1成半

銀色債券不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

銀債14手全期賺息$16,800 目前邊啲投資有4厘回報？【下一頁】

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責任編輯：鄭樂怡

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