ZA百萬勁抽 vs. ZA 嘉年華 有什麼精進了的地方呢？

在 2021 年底、2022 年頭 ZA Bank 舉行了首次的 ZA 嘉年華 ver 1.0 只舉辦了大概一個星期，便因為疫情關係被迫腰斬，還好當時華田還來得及湊了一下熱鬧，還以「哇，這個嘉年華真的不得了，品牌力之高，一下子要把全香港所有銀行都比下去了！」來總結這個活動。

【詳見︰ZA嘉年華有咩咁特別？ 如何將一眾銀行比下去？】

當我以為這種活動只會辦一次，想不到 8 個月後 ver 2.0 便來了，我當然也去湊了一下熱鬧，不過由於這次田太遠在愛爾蘭 Limerick 出席學術會議，這次是我一個怪叔叔去的，所以這次沒有田太入鏡的照片喇，想八掛的自己去她 IG 看喇。

這次我會形容這個 ver 2.0 百萬勁抽版是 ver 1.0 的精進版，做得好的保留了、沒需要的刪除了、可以進步一下的進步了，也造就了近日萬人空巷的情況。

這篇評論會以場地選擇、整體佈局、活動細節 3 個方面和大家遊一下這個「ZA嘉年華 ver 2.0 百萬勁抽版」，TLDR 總結一句就是 ZA 嘉年華 ver 2.0 肯定要比 ver 1.0 優勝得多了，不過也有美中不足之處。

錯過了第一站奧海城的朋友不要緊，還有下一站屯門市廣場 (現在屯門沒有牛的喇)，還可以順道逛一下 Donki 喇。

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選擇大商場中庭，明顯要比中環地鋪要好多了

有別於 ver 1.0 選址中環地鋪，這次 ver2.0 選了在奧海城二期和屯門市廣場中庭 (明顯有信和集團加持喇) 舉行，人流上當然好很多很多了。

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其實不單單是人流量的問題，還關心到受眾群的問題。

作為嘉年華，我想「父母+小朋友」應該是首要客群目標 (看看下圖這個父愛超標的爸爸！)、「情侶」次之、「怪叔叔」最後，那有食肆、冷氣、廁所 (這很重要！)、交通便利的大商場當然比在中環商業區瑟縮於一角的地鋪優勝多了。

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再奸狡點講一句，銀行不是保良局，這個嘉年華最後都是 marketing event，所以這些父母、小朋友、情侶、怪叔叔都只是棋子，重點是要製造萬人空巷的畫面給經過的人看到。

這當然要放在大商場喇，不然為什麼不直接在自己 office 搞就好呢？

從整體佈局上看，放大了嘉年華的元素，其他無關的都減少刪除了

講完選址，就到講一下佈局。

這次 ver2.0 感覺上整體面積是變小了。上一次 ver1.0 是有整整兩層樓，樓下有 4 個攤位遊戲、好幾個用來拍照的大型佈景裝置、幾個與 ZA 聯營的商店攤位，樓上有紀念品商店和一些有關 ZA Bank 的介紹，由於格局上並不是那麼方正，見到 ZA Bank 花了很多心思在每一個小細節上，連樓梯也不放過喇。

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雖然很放心思，感覺上一次人群只集中在幾個遊戲攤位，玩完幾個攤位、隨便找個佈景裝置拍個照，大部人份人就走了，商店是挺冷清的喇。

這次就有去蕪存菁的感覺，就是不要搞那麼多，專心做好「嘉年華」，商店沒了、大型佈景裝置只留下了「最勁抽」的裝置佈景和兩隻大型 Alfie 和 Zappy、ZA 的自介角落也沒了，不過遊戲由 4 個變成了 8 個，大家就玩得開心咯。

這次 8 個遊戲是四舊四新的搭配，除了上次就有的勁抽機、Battle 拍拍機、Ring 擲圈圈、Teeth 大板牙，還有新的 Rainbow 擲彩虹、Pinball 彈珠台、Waffle 擲圓球、Pot 球入籃遊戲，截一下官方圖片給大家看看吧。

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再給一個清場後的實景照大家看看：

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活動細節上有進步也有失算的地方，要想想怎麼解決了

上一次 ver1.0 是用遊戲卡蓋章的方法讓參加者換領禮品，除了要玩遊戲 (還要玩得好…)，還要 like FB、Follow IG、玩戶口、買東西才能儲夠印仔換領大獎，老實說挺難的。

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這次就有點改動，為了緊扣「最勁抽」和「百萬獎金」的主題，這次改成了每次玩遊戲就可以有一次「勁抽集氣券」，集氣 5 次最可以去「最勁抽」的攤位去抽「百萬獎金」了。

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問題是人流太多 (happy problem right?)，又為了要可以抽獎，令到「最勁抽」的攤位長期大排長龍 (看看下圖正中間吧，這是一個周五晚上 7 點)，讓人有一種「換份禮物也很辛苦」的感覺，所以我也沒有去排咯。

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我想以上是最值得批評的細節喇，而其他很微小的地方 ZA 也是一貫地做得好的。

例如 ver1.0 最讓我印象深刻的，是 ZA Bank 有為每攤位準備一個小台階，方便不夠高的小孩子都能自己享受攤位遊戲，不用爸爸媽媽抱得那麼辛苦，這次 ver2.0 當然有繼續沿用喇。

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另外有攤位的設計上也有些小改動，例如在攤位懸掛了 Alife 和 Zappy 的紀念品，增強兩個吉祥品的存在感；也把本來的一些小遊戲加入一點廣告的元素，例如就把上次單純的擲圈圈遊戲 (左圖，有請田太) 變成了把 Uber Taxi 圈起來 (右圖，留意還有 Alife 和 Zappy 的布袋加持)，這個細節就是心思咯。

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ZA嘉年華 ver 2.0 百萬勁抽版 vs. ZA 嘉年華 ver 1.0 有什麼精進了的地方呢？

單從人流來看，ZA 嘉年華 ver 2.0 肯定要比 ver 1.0 優勝得多了。

我覺得從選址、佈局、細節 3 個方面來看，ZA Bank 的團隊有明顯吸取上次 ver 1.0 的經驗，作出了不少改動，令整個活動更上一層次，唯一美中不足是人流太多，所有人都湧去了「最勁抽」導致人龍太長，空有一堆「集氣券」而無所用，就實在不是太好喇。

拉後一點看，近一年各路虛銀都沒有再像開業時大灑金錢、直接用錢買客戶，除了是因為「吸客期」告一段落，就是因為「用錢買客戶」一直都不是金融服務業維繫客戶關係的良策。

記得我之前也寫過在銀行的世界，愈高息的存款反而會養出愈不忠誠的客戶 (這不是我獨到的觀察，而是 banking 101 喇)，真正留住客戶的是很虛的「客戶關係」，可以是「我爺爺也是用這家銀行」、可以是「我的第一個小朋友戶口就是在這裏」、可以是「哪裡都可以提款」、更可以是「每年的嘉年華都很好玩」。

後起之秀無辦法用歷史跟傳統對手競爭，相比起用大明星做代言人，自設品牌可能是一個更便宜、但有效的方法吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (179) — ZA嘉年華 ver 2.0 百萬勁抽版 vs. ZA 嘉年華 ver 1.0 有什麼精進了的地方呢？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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