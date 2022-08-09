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Regtech降監管成本 助企業有效管控風險

個人增值 14:14 2022/08/09

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雲技術、物聯網和移動解決方案等新科技，使金融機構在致力提升客戶體驗的同時亦面對無處不在的網絡攻擊；大數據、人工智能以及各種數據傳輸方式，亦令企業以往一直依賴的縱深防禦系統不足以應對日益嚴重的網絡安全威脅。一旦發生網絡安全事故，金融機構除承受業務和聲譽損失外，更可能需要承擔監管責任。

 

我們談到的Regtech，是金融科技中迅速發展的一個範疇。Regtech包含兩個不同的層面，一是助金融機構管理風險和合規的科技，另一個層面則指監管機構運用科技確保金融企業合規營運。無論在哪一個層面上，引入科技均有望大幅降低監管或合規成本，同時提升相關效率。

 

今年6月，香港金融管理局發佈了金融科技應用評估報告，檢視本港銀行現時及未來三年内採用金融科技的情況。評估結果顯示，Regtech在銀行業中獲得最廣泛應用的一項金融科技，且其應用廣度有望在2025年前繼續提升。

 

Regtech是銀行業最廣泛應用的金融科技

Regtech之所以備受重視，是由於身處物聯網和移動解決方案盛行的時代，各行各業務均面臨著比以往更多的網絡安全風險。傳統的縱深防禦和邊界防禦不足以應對變化多端的網絡安全隱患。金融機構更需要將安全保障拓展至涵蓋用戶、網絡、端點、應用，以動態、零信任的安全模型提高安全級別。

 

阿里雲目前已能為金融機構提供相關方案，在不同的層面提供獨有的身份認證，助企業進行統一管理。在數據安全方面，金融機構需要構建強大的框架，配合數據分類、數據屏蔽、加密、密鑰管理、訪問控制和數據脫敏等支援，有效地保障數據在靜止狀態以及傳輸過程中的機密性、完整性和可用性。

 

人工智能為監管科技方案帶來革新

 

此外，隨著金融業的監管合規需求比以往更加複雜和具體化，對金融機構的信息處理能力提出了更高的要求,基於人工智能的監管科技方案亦被金融機構愈來愈廣泛地採用。

 

以銀行業為例，以往其內部的業務運營大多依賴傳統人工判斷的解決方案，常常面臨運作低效或是人力資源不足的問題。藉助AI技術，可有效整合資源投入並增強有關系統的延展性及靈活度，協助機構更高效地處理原數據，轉化爲可用的信息並應用至相關的業務流程中。

 

這些基於AI技術的解決方案令金融業得以更好地解決風險管理和合規領域問題，尤其是可協助金融機構監控交易中的潛在風險，並使其有能力及時發現和預防可能存在的違規行為。

 

近年來，阿里雲一直配合香港金融監管部門的合規要求，推出多項Regtech產品與服務，全面涵蓋打擊洗錢、監管報告和壓力測試、治理、風險和合規管理、網絡風險管理，以及基於人工智能的監管科技解決方案等領域，助金融業客戶滿足監管合規方面的要求。

 

我們相信，面對複雜的網絡安全威脅以及日益提升的合規要求，金融機構有望運用科技降本提效。合規科技更能提升金融服務的質素，提升用戶信任度，有利於香港金融業的長遠發展。
 

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撰文 : 劉彬星 阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理

欄名 : 阿里雲誌

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