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【外幣定存】英鎊定存息最高13.88厘真的划算？　高息短期定存有3大細節要留意

收息攻略 18:53 2022/08/12

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不少銀行都有推出外幣定存優惠，存款7天的年息可高達10厘以上，不過這些定存優惠表現上看來高息，但其實有不少細節位要大家留意。不然，有機會出現「賺息蝕價」的情況。以下將會以銀行的英鎊定存計劃作分析。

■7天英鎊定存息比較■

    點擊圖片放大

■各銀行英鎊匯率比較■

    點擊圖片放大

細節1：存期短 實際賺息少

大部分銀行所推出的外幣定期存款優惠，有的年息達10厘或以上，需要客戶先在該行兌換貨幣，再開立外幣定存。不過，這些計劃的存期大多只有7天，實際所賺利息並不如大家想像的多。在多間銀行的英鎊定存之中，富邦銀行的年息最高，達13.88厘，存入10萬港元等值的英鎊，7天後可得利息266港元。信銀國際7天亦有13厘年息，而南洋商業銀行及恒生銀行（00011）均有12厘，大型發鈔行也不輸蝕，滙豐及中銀香港（02388）都提供11厘年息。但各間銀行實際賺息，計算出來只有約200多元。

細節2：與銀行兌換外幣存在差價

就如前文所述，開立這些定存前，需要和銀行兌換外幣，而銀行的匯率一般較坊間高。眾所周知，盈透證券（IB）的英鎊兌換價幾乎是貼近市價，在其兌換價接近9.4787的情況下，所有銀行的英鎊兌換率都比其為高。若以銀行與銀行相比，南洋商業銀行的英鎊賣出價是最抵，10萬港元可兌換10,436.78英鎊，與滙豐相差達48英鎊，即相差達460港元。這點差價，已可能超越期內所能賺取的利息。

細節3：存在匯率風險

雖然存期只有7天，但仍有面對匯率變化的風險。若果買入的貨幣在這段期間持續貶值，將蠶蝕定存所得利息。例如今個月初，英鎊曾經一周累跌1.3%，近兩天又顯著回升，反映匯率可以在短期內波動。

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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