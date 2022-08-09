內房爛尾樓 邊隻債券基金中伏最深？ 今年回報跌3成 5大外資急減內房債比率

由恒大（03333）事件引發的內房資金鏈風暴，令一眾債券資者受累，爛尾樓事件引發許多買家停供按揭，更令內房投資者雪上加霜。追蹤亞洲主要高收益債券的摩根大通ACI非投資級指數截至 7 月底已下跌 21%。據晨星Morningstar，全球最大的亞洲高收益債券基金也錄得雙位數的虧損。

年初至今，瑞銀及富達的亞洲高收益債基金，跌幅均在30%以上，而滙豐、貝來德及PIMCO的亞洲高收益債基金，亦虧損逾20%。

內房債價大跌、違約事件頻生、新債券發行大幅減少以及未償還債券價值下降，都導致中國房地產債券在指數中的代表性遭到削弱。以往中國高收益房地產債券，一度佔摩通ACI非投資級指數40%，但這比率在去年底已跌至23% 左右，至今年6月僅為13%。

面對如此龐大的虧損，基金公司急急削減內房資產。

債券基金急削內房債佔比

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隨著中國房地產指數在指數中的權重下降，基金經理也隨之削減。富達亞洲高收益債券仍然有最大的風險敞口，BGF亞洲高收益債基金擁有不足15%的內房資產，其敞口減少幅度最大。而內房1持貨佔比最少的是PIMCO，其基金只有約11.9%為內房債券。

晨星分析師Patrick Ge表示，中國房地產債券作為亞洲信貸領域的重要性正在縮小。一些基金已經從內房轉向其他亞洲高收益行業，例如印度可再生能源公司和印尼房地產。

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