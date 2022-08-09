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【投資觀點】中國股市4大關鍵將脫穎而出

博客 12:21 2022/08/09

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今年以來國際形勢異常複雜，一方面，美國聯儲局進入自八十年代以來的第六次加息周期；另一方面，歐洲則面對由俄烏戰爭所帶來的能源危機，金融市場也因而風起雲湧。身為專門管理環球股市的基金經理，我們相信下半年全球的經濟增長亮點，可能會再次回到中國的手中，中國股市更有機會憑藉以下四大關鍵脫穎而出。

支持中國復甦的四大關鍵
第一，是中國的新冠疫情正在緩解。無可否認，相對於三、四月份的嚴厲做法，目前上海乃至全中國的防疫限制已放寬了不少，使供應鏈、就業及消費都有極大緩解。
第二，是中共二十大會議將於今秋召開，之前中國當局會塑造一個良好的社會氣氛，包括經濟開始復甦、就業有所改善等，因此，我們或會看到更多刺激政策於會議前推出，利好資本市場前景。要留意的是，資產市場往往會對政策提前作出反應。
第三，是中國如今推出的刺激政策力度幾乎不亞於上次金融海嘯，相反，美國卻在收緊貨幣政策，此消彼長下形成了一個有趣的局面，並使環球風險資產有不同的表現。
最後一點，是中國的監管風險正在消退。去年中國大力整頓部分行業，網絡平台更是首當其衝，但最近中國的監管態度已出現軟化。

中國市場或跟國際市場脫鉤
我們認為中國經濟已在上半年觸底，並將於下半年復甦，全年GDP增長約為4%，雖低於原本的5.5%目標，但就全球而言這已是不錯的增速。由於中國經濟總量龐大，若能實現4%的GDP增長，對全球經濟及風險資產也能起穩定的作用。

由於中國的政策方向不一樣，未來半年至一年時間內，中國市場或會跟國際市場脫鉤，這對於基金經理來說是相當有意思的時機。舉例說，美國加息而中國放寬銀根，使得最近人民幣兌美元呈貶值走勢，但美元強勢是個全球現象。其實人民幣貶值將有助中國出口，要留意的是，若人民幣兌日圓維持強勁，或將不利中國的高端出口業，相信人民銀行將密切留意人民幣兌日圓交叉盤的走勢，以保住出口競爭力。

而面對國際能源危機，多國正快加採用新能源，也使中國有望受惠其中。原因是過去數年以來，中國一直致力推動新能源產業，以太陽能為例，無論在價格競爭力還是在規模方面均領先全球。這種能源架構的轉變，或將為中國帶來可持續的發展機遇。

 

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撰文 : 王磊 尚渤投資管理公司董事總經理兼基金經理

欄名 : 市場尚論

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