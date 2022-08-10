【消費優惠】Giordano佐丹奴網店4折起 滿$400減$50 精明消費 10:30 2022/08/10 分享： 分享： Giordano佐丹奴網店季尾清貨，精選貨品低至4折；消費券大激賞購物滿400元再減50元，單次購物淨價滿600元即送MaskX成人口罩，網店支援4大支付平台。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 今日 【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 2022/08/09 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 2022/08/09 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 2022/08/08 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 2022/08/08 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 電子消費券 財務自由 口罩 經濟 退休 香港 人口