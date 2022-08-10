【消費優惠】衛訊 Wilson可合併消費券 滿$2000送$100 精明消費 09:00 2022/08/10 分享： 分享： 衛訊 Wilson消費券加碼賞，滿2000元送100元消費券，滿4000元或以上送200元消費券；6大付款平台供選擇，亦可合併消費券，門店和eshop都有優惠。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 2022/08/09 【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 2022/08/09 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 2022/08/08 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 2022/08/08 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 2022/08/08 【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 電子消費券 合併 經濟 香港