職場如球場 3大秘訣令你一桿入洞

每年大概這個時間，都是畢業生努力找工作的時候。所以，今次想分享對快要進入職場朋友的一些小建議，協助大家贏在職場上的起跑線。

被Fortune雜誌稱為20世紀最佳經理人的Jack Welch，有一句名言：「There is no such thing as work-life balance.」但疫情過後，人們更重視地球和個人健康，work-life integration是否不合時宜？

易經，有更好的建議：『上、止、正』。人要有積極向上的氣魄，就需要知道什麼時候停止，才能走上康莊的正道。

原來止，是成功的關鍵因素。而其中一個對身心有益的止，是運動。

Golf，一般人會覺得很無聊。一支棍，幾個洞，玩法就是把球打進洞，還要戶外進行，如果烈日當空，就有點『攞苦黎辛』。

如果打golf是這麼簡單，那就真的太好。Golf，可以說是一項易學難精的運動。

先從基礎學起，高爾夫有18個洞，標準桿是72桿，其中包含4個3桿洞，4個5桿洞，10個4桿洞。

那什麼是標準桿？就是每個球洞，都需要以所規定的桿數來完成。比如說，一個5桿洞的標準成績，就是能夠在5桿把球打進洞。如果超出1桿，就是Bogey，超兩桿，就是double-bogey。如果低一桿，就是小鳥（birdie），低兩桿，就是老鷹（Eagle）。Albatross（信天翁），就是低3桿；一般，只會在5桿洞出現。高爾夫手最渴望的，當然是hole in one，一桿入洞！

細心領悟企業文化與管理層作風

如果細心領悟這些基礎，就不難發現，任何企業，都有自己一套特定文化。不了解這些文化，基本上很難在企業發揮所長。所以，考慮是否成為該企業一員的時候，就要多做功課，了解該企業的文化，管理層的作風，是否適合自己。第一份工作，不需要去計較工資多少。更重要的，是企業能給予多大的發揮機會。

明白了高爾夫球的一些基本規矩和術語，還不是時候『落場』。因為，各處鄉村各處例，高爾夫球，也有很多規矩，比如男球手需要穿長褲和有領polo shirt，不可以穿T-shirt、10分鐘前到達預定的發球點、手提電話要靜音、避免慢打！儘量跟貼前隊，行要快、打要慢，利用隊友打球的時間先作好準備等等。

入門拜神禮儀不可少

這些入門拜神的禮儀，看似無所謂，但在職場上，如果掌握失當，就會『得罪人多，稱呼人少』，仕途寸步難行。一個簡單例子，在從事專業服務的企業上班，就需要特別注意儀容，千萬別穿得像逛街似的。這不單只讓自己格格不入，更有機會影響企業品牌形象。所以，同學們，『人靠衣裝，佛靠金裝』，做一個稱職的外貌協會會員吧。

終於可以大展身手了！在高爾夫球當中，環境、工具和身體的配合，是致勝關鍵。在不同風向風速，就需要有不同球桿，再配合適合姿勢，才能打出好球。要練習好一個swing（揮桿），不是一時三刻就能完成。

適當時機「把對的事做對」

同樣，在企業裡要做好一件事，都需要天時地利人和。只要懂得在適當時候，把對的事做對（do right things right)，就能創造出最大價值。而什麼是對的事？

只要為企業、為客戶帶來價值，就是對的事。

任何一件事，只要認真思考，都能融會貫通，golf如職場，戲如人生。

共勉之！

【關於作者】

溫佩麟(Joe Wan)為卓佳香港行政總裁，擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO，他領導團隊推出了不同數碼方案，並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則(Best Practice), 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇，可以左右手寫字，懂得書法及駕巴士，亦是一名業餘高爾夫球員。

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