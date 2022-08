職場如球場 3大秘訣令你一桿入洞

每年大概這個時間,都是畢業生努力找工作的時候。所以,今次想分享對快要進入職場朋友的一些小建議,協助大家贏在職場上的起跑線。

被Fortune雜誌稱為20世紀最佳經理人的Jack Welch,有一句名言:「There is no such thing as work-life balance.」但疫情過後,人們更重視地球和個人健康,work-life integration是否不合時宜?

易經,有更好的建議:『上、止、正』。人要有積極向上的氣魄,就需要知道什麼時候停止,才能走上康莊的正道。

原來止,是成功的關鍵因素。而其中一個對身心有益的止,是運動。

Golf,一般人會覺得很無聊。一支棍,幾個洞,玩法就是把球打進洞,還要戶外進行,如果烈日當空,就有點『攞苦黎辛』。

如果打golf是這麼簡單,那就真的太好。Golf,可以說是一項易學難精的運動。

先從基礎學起,高爾夫有18個洞,標準桿是72桿,其中包含4個3桿洞,4個5桿洞,10個4桿洞。

那什麼是標準桿?就是每個球洞,都需要以所規定的桿數來完成。比如說,一個5桿洞的標準成績,就是能夠在5桿把球打進洞。如果超出1桿,就是Bogey,超兩桿,就是double-bogey。如果低一桿,就是小鳥(birdie),低兩桿,就是老鷹(Eagle)。Albatross(信天翁),就是低3桿;一般,只會在5桿洞出現。高爾夫手最渴望的,當然是hole in one,一桿入洞!

細心領悟企業文化與管理層作風

如果細心領悟這些基礎,就不難發現,任何企業,都有自己一套特定文化。不了解這些文化,基本上很難在企業發揮所長。所以,考慮是否成為該企業一員的時候,就要多做功課,了解該企業的文化,管理層的作風,是否適合自己。第一份工作,不需要去計較工資多少。更重要的,是企業能給予多大的發揮機會。

明白了高爾夫球的一些基本規矩和術語,還不是時候『落場』。因為,各處鄉村各處例,高爾夫球,也有很多規矩,比如男球手需要穿長褲和有領polo shirt,不可以穿T-shirt、10分鐘前到達預定的發球點、手提電話要靜音、避免慢打!儘量跟貼前隊,行要快、打要慢,利用隊友打球的時間先作好準備等等。

入門拜神禮儀不可少

這些入門拜神的禮儀,看似無所謂,但在職場上,如果掌握失當,就會『得罪人多,稱呼人少』,仕途寸步難行。一個簡單例子,在從事專業服務的企業上班,就需要特別注意儀容,千萬別穿得像逛街似的。這不單只讓自己格格不入,更有機會影響企業品牌形象。所以,同學們,『人靠衣裝,佛靠金裝』,做一個稱職的外貌協會會員吧。

終於可以大展身手了!在高爾夫球當中,環境、工具和身體的配合,是致勝關鍵。在不同風向風速,就需要有不同球桿,再配合適合姿勢,才能打出好球。要練習好一個swing(揮桿),不是一時三刻就能完成。

適當時機「把對的事做對」

同樣,在企業裡要做好一件事,都需要天時地利人和。只要懂得在適當時候,把對的事做對(do right things right),就能創造出最大價值。而什麼是對的事?

只要為企業、為客戶帶來價值,就是對的事。

任何一件事,只要認真思考,都能融會貫通,golf如職場,戲如人生。

共勉之!

【關於作者】

溫佩麟(Joe Wan)為卓佳香港行政總裁,擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO,他領導團隊推出了不同數碼方案,並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則(Best Practice), 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇,可以左右手寫字,懂得書法及駕巴士,亦是一名業餘高爾夫球員。

=====

想盡早財務自由,提早退休,立即免費下載《香港經濟日報》App取經