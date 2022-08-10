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【消費優惠】Appolo 限時優惠雙球雪糕 $15 誠品消費券Extra Rewards 滿$500贈$150

精明消費 07:30 2022/08/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Appolo：雙球雪糕15元

由即日起至8月21日，優惠期間雙球雪糕15元，係時候放開心情，盡情食夠本！

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2. 誠品：消費券Extra Rewards

即日起至8月31日期間以任何電子支付方式於全館(書店／專櫃)消費滿指定金額 (最多可累積2張同日收據)，即贈紙本消費券。

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3. 賽馬會智家樂計劃：流動宣傳車 玩遊戲送禮品

只要喺宣傳車玩完我哋嘅apps —《智．家．樂3.0》或者《智癒花園填色冊》，就可以獲得藍牙喇叭一個！

流動宣傳車：

1. 10/8 (星期三) 15:00 – 18:00 巴域街，石硤尾邨21座外
2. 13/8 (星期六) 11:00 – 14:00 東涌慶東街東堤灣畔斜對面，富東廣場外 及 15:00 – 18:00 大角咀埃華街公園外
3. 16/8 (星期二) 11:00 – 14:00 將軍澳景嶺路，知專設計學院外 及 15:00 – 18:00 油塘道，聖公會基德顯光堂外
4. 17/8 (星期三) 11:00 – 14:00 沙田第一城寶城街 及 15:00 – 18:00 筲箕灣愛賢街，愛東商場外
5. 18/8 (星期四) 11:00 – 14:00 元朗西菁街 及 15:00 – 18:00 黃大仙東利道 東頭社區中心外

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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