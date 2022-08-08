【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介

近年來疫情肆意，靜候多時都未能有出國旅行的機會，不過留在香港計劃一次Staycation都是一個不錯的娛樂模式。



1. 香港瑰麗酒店 Rosewood

香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong 以奢華著名，它的 Staycation 套餐更是豐富多彩，其中設有十二個優惠套餐供選擇，除了提供九龍山景客房／海景客房住宿連Holt’s Café豐富早餐外，更包括於Holt’s Café／DarkSide／Bayfare Social 完美餐飲體驗。此外，更送HKD200 K11 MUSEA電子禮券及賺取100 K Dollar。其中亦包括寵物友好套餐，提供全方位的寵物設施及與寵物於客房内享用豐富下午茶。



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2. 香港四季酒店

香港四季酒店提供五星級時尚豪華的住宿體驗，飽覽城市景觀及維港景致。四季酒店更提供多款精選優惠，包括歡聚夏日套餐，可以75折優惠預訂第二間房間。嚐味之旅套餐包括在 The Lounge 享用三道菜晚餐、於房內舒適享用一瓶香檳、享受水療服務八五折優惠、每日早餐及其他禮遇。



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3. 香港半島酒店

香港半島酒店推出多款住宿禮遇，包括趣味十足的【寰宇半島自在行】，住宿期間可選擇其中兩項邂逅體驗，包括製作光彩奪目的土耳其馬賽克燈、享受米芝蓮星級廚房、模擬飛行體驗等。此外，更可以七折禮遇預訂第二晚住宿或第二間客房，延長假期樂趣。



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4. 港島海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店坐擁維港景致，住宿期間可以直接到42樓海天閣，欣賞維港浪漫日落景色及絢麗奪目的晚霞。此外，還可到我們位於41樓的 Le 188°餐廳及酒廊預約訂座，享受特色飲品或品嘗一頓豐富的晚餐。



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5. 港島香格里拉大酒店

港島香格里拉大酒店推出 Staycation 優惠，其中盛夏親子假期套餐包括一項特色親自活動，可選擇親子瑜伽班或下午茶野餐體驗等，此外，歡聚之旅活動包括花藝工作坊及迎賓香檳一瓶及精美蛋糕一個。



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責任編輯：梁政琪

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