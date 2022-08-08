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【1萬元消費券】檢疫日數改為3+4或旅行有望　Victorinox品牌行李箱$5,000有找（附4大品牌消費券優惠）

精明消費 17:54 2022/08/08

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第二期消費券首2,000元於昨日派發，這次大家又會計劃如何使用呢？政府今日宣布最新隔離措施由現時 7 天酒店檢疫，改為 3 天酒店檢疫加 4 天家居醫學監察，相信下半年旅行通關有望，看來可以利用是次的消費券入手行李箱。本網為大家整合了旅行用品品牌、餐廳消費的攻略，大家不妨參考一下。

1）品牌：Victorinox

旅行箱系列：Victorinox Spectra 3.0 
政府今日宣布把檢疫安排由現時7天酒店檢疫，改為3天酒店檢疫加4天家居醫學監察，8月12日起生效。經過兩年，家中的行李箱可能已經未必適合今時今日所需。Victorinox Spectra 3.0系列登機型旅行箱剛剛好5,000元有找，現售4,500元，主打使用全新可回收的外殼物料，抗菌襯裡以SILVADUR技術處理，能夠抑制布質中微生物的生長，清潔多達40次仍保持功能效果。另外，Victorinox Spectra 3.0 系列旅行箱提供個人化的選項，可於標誌性的瑞士軍刀刀殼上，刻上所選顏色的首字母和姓名，讓產品獨一無二又變得更有意義。 

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手提袋系列：Victoria Signature
除了旅行箱外，各位可以藉著消費券向致愛送上禮物，而以下Victorinox品牌的Victoria Signature系列專為Working Mum設計，產品低至1,290元。Victoria Signature系列主打實用性，不論到辦公室參加重要會議、到健身室運動、Happy Hour小酌一下，還是下班後接孩子，此系列都能完美配合各種場合及搭配任何裝束。全新Victoria Signature 系列更在真皮標籤上刻有Victorinox創始人的母親Victoria的手寫姓名，該系列勢必成為全球現代自信女性的最愛。 

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腕錶系列：I.N.O.X. Professional Diver 限量版鈦金屬腕錶 

另外，Victorinox品牌亦有生產腕錶，其中Victorinox的I.N.O.X. Professional Diver限量版鈦金屬腕錶，售價為11,500元是精準、先進和設計精湛的傑作。這款限量版潛水錶通過ISO 6425認證，全球限量1,200隻，特別採用獨特的包裝，並附送獨家Spartan PS中型袋裝刀。 

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2）品牌：Leica 
型號：SL2-S相機 

消費券可以說是攝影發燒友提升攝影裝備的好機會。Leica品牌其中一款標榜價錢親民約4萬元的旗艦級相機Leica SL2-S是個不錯選擇。Leica SL2-S配備2400萬像素CMOS-BSI感光元件，加上最新的Maestro III處理器，SL2-S 可承受25fps 的全解析度連拍，以及最高 9fps 的RAW 格式紀錄能力，是一部擁有高穩定性、高感度，可作高連拍的 Leica 相機選擇。

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3）《福和雍》點心茶館

中秋節快到，消費券可以選擇以早鳥價格，訂購中秋月餅禮盒。《福和雍》點心茶館推出《茶餅名茶禮盒》，主打以嶺南特產陳皮為原料。

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4）墨西哥餐廳PABLO推全新菜單

消費券可以用作與朋友吃飯相聚，位於尖東的墨西哥餐廳PABLO推出全新破格菜單，向墨西哥家常菜致敬，並融入了更多港式風味帶來更多創新美食體驗。主廚Gerardo以墨西哥家鄉的味道融合與充滿活力的香港飲食文化元素，為客人帶來令人耳目一新的菜單。其中必試注入港式元素變奏出墨西哥風格菜式，如炸五花肉配肉眼牛油果莎莎醬，菲力牛柳，烤八爪魚等。

網址：按此

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責任編輯：區祖飛

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