美股回升想入市 買龍頭股蘋果是好選擇？

於美股當前市況想入市，蘋果公司（美：AAPL）或是好選擇。

蘋果公司上季收入增速進一步放緩至低單位數，純利繼2020年度第四季以來再次錄得跌幅。不過，在投資市場的魅力反而有增無減，股價過去一個月以來，累積反彈逾20%，市值重上逾2.5萬億（美元‧下同），重奪全球最大市值企業位置。

上季收入創新高 近一個月股價反彈20%

管理層早前預警供應鏈緊張，將顯著拖低收入表現，似乎出於控制市場預期。截至6月25日止，第三季收入創出新高，達829.6億元，按年上升1.9%，符合市場預期；增長動力主要來自服務收入，期內增加12.1%至196億美元；產品收入倒退0.9%至633.6億元。

按產品劃分，iPhone明顯免疫於高通脹及經濟差的不利影響，季內貢獻收入達406.7億元，上升2.8%。不過，其他產品全綫倒退，Mac下跌10.4%，至73.8億美元；iPad收入減少2%至72.3億元；可穿載裝置、家居及配件收入下跌7.9%，至80.8億元。

此外，集團整體毛利358.9億美元，增加1.8%。當中產品貢獻減少5.1%至218.7億元；服務則增長14.8%至140.2億元。整體毛利率維持43.3%，其中，產品毛利率收窄1.5個百分點至34.5%；服務毛利率則擴闊1.7個百分點至71.5%。

經營溢利230.8億元，下跌4.4%。純利倒退10.6%至194.4億元；相當於每股攤薄盈利1.2美元，跌幅7.7%，好過市場預期。

廣告業務值期待 能與Google爭天下

季內Mac表現最差，主因M2 MacBook Air及MacBook Pro於6月初發布後遲遲未面世，到7月中才正式上架。今年稍後時間，其他新產品陸續推出，Mac誓將重拾動力。至於iPad，去年年底以來一直面對芯片短缺而被迫減產，缺貨問題持續，但市場強勁需求依然，待芯片供應逐步恢復，再配合新iPad應市。

至於近年增長迅速的服務業務，大有機會再添動力，皆因蘋果計劃在App Store新增廣告欄位，即時觸動投資界神經，是否有意搶佔網絡廣告市場。

事實上，以蘋果龐大的iOS用戶群及裝設數目，所帶來的轉化威力可以想像，絕對有能力與龍頭Google爭天下。

大力回饋股東

除了新iPhone及其他產品憧憬，蘋果過去10年來回饋政策支持股價。在2012年至2017年度期間，透過股份回購、派息及以現金結算換股債方式回饋股東，合共2,339億元。近年回饋力度進一步加碼，2018年回饋金額893億元，2021年度更高達1,065億元；本年度首三季已回饋820億元，大有機會再創年度新高。

回饋對股東當然是好，但對支持者來說，更希望見到公司增長重拾動力，而併購是潛在可能。但管理層稱不着重增加收入而進行收購，既應不會用大錢併購，意味回饋政策及力度改動機會亦不大。

蘋果的市盈率（PE）目前為27倍，到30倍以上偏高，在21倍屬較低水平。美股大升後，是繼續升定大跌難料，但對於蘋果升市時會是領頭羊，若是市場則會是不怕持有的穩健股，可以同股神巴菲特做隊友。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰美股回升買龍頭股蘋果】

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