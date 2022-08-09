【消費優惠】豐澤消費激賞祭 星期日網店快閃優惠 低至3折 精明消費 10:30 2022/08/09 分享： 分享： 豐澤消費激賞祭由即日起至27日，每個星期日都會更新一個主題進行快閃優惠，都是精選而且實用，第一個星期由8月7至13日係下廚恩物嘅產品，多款廚具都有，仲有部份係歐洲製造嘅，低至3折。 豐澤消費激賞祭優惠詳情:按此 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 【理財要貼地】消費券賺回贈 邊間商場、超市回贈最多？ ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 今日 【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 2022/08/08 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 2022/08/08 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 2022/08/08 【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作 以雞子及芫茜入饌 每日限量發售 2022/08/07 【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作 以雞子及芫茜入饌 每日限量發售 網上購物 家品 家具 家電 著數優惠 商場活動 豐澤 產品 經濟 廚具