【區塊鏈】Solana錢包遭黑客攻擊　多個熱錢包受影響　損失800萬美元

加密貨幣市場上周價格個別發展。比特幣周一報23,173美元，一周下跌0.6%。以太幣一周上升1.2%，周一報1,700美元。

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Solana（SOL）由8月2日到至3日成為黑客主要的攻擊目標，已有大約8,000個Solana錢包中的數位資產被竊取，估計損失了450萬至800萬美元的資金。根據Solana的初步調查，黑客的攻擊行動影響了多個錢包，包括Slope, Phantom與Trust加密錢包，而受到影響只有熱錢包，基於硬體的冷錢包則不受波及。此次大範圍攻擊事件在區塊鏈歷史上實屬首次。過去大部分黑客攻擊多集中在單一交易所、應用協議或跨鏈橋上，而這次黑客則更像是通過未知途徑破解了大量的用戶私鑰，並把用戶資產轉走。

香港加密行業監管愈趨嚴格

前普華永道（PwC）的加密貨幣負責人Henri Arslanian在迪拜設立一個名為Nine Blocks Capital Management的數字資產基金, 獲得投資者的7500萬美元，其中包括總部位於香港的對沖基金Nine Masts Capital。Arslanian表示，由於香港或新加坡對加密行業的監管愈來愈嚴格，因而決定將基金設在中東城市迪拜。



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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5866點，一周上升0.93%；ix比特幣指數報5597點，一周下跌0.6%；ix以太幣指數報14609點，一周上升1.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 5866 +0.93%（+54） ix比特幣指數 5597 -0.6%（-35） ix以太幣指數 14609 +1.2%（+169） *截至2022年8月8日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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