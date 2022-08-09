【消費優惠】Meyer 美亞廚具精選優惠 低至32折 精明消費 09:00 2022/08/09 分享： 分享： 即日起至8月31日，美亞廚具舉行夏日Fiesta廚具精選優惠活動，場內貨品以低至32折發售。而且今次活動除咗可以親臨體驗店，上去網店potsandpans.hk 同樣可以掃貨。 ▼點擊圖片放大 【理財要貼地】消費券賺回贈 邊間商場、超市回贈最多？ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 2022/08/08 【好去處】暑假無法出國去邊好？5大酒店Staycation推介 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 2022/08/08 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 2022/08/08 【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作 以雞子及芫茜入饌 每日限量發售 2022/08/07 【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作 以雞子及芫茜入饌 每日限量發售 【1萬元消費券】將軍澳中心推周末快閃三重賞 以消費券掃貨回贈高達$5,080 2022/08/07 【1萬元消費券】將軍澳中心推周末快閃三重賞 以消費券掃貨回贈高達$5,080 網上購物 家品 家具 家電 著數優惠 經濟 廚具 TSA 香港