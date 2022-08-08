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【1萬元消費券】蘇寧門市及網店產品低至4折　iphone13 Pro Max 256GB蘇寧價售$9,999

個人增值 12:45 2022/08/08

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蘇寧由即日起至9月30日推出《第二期消費券開心購物賞》優惠，各款人氣電子產品及家庭電器會以優惠價發售，門店優惠更低至51折。此外，蘇寧網店亦由即日起至8月27日舉行一連21日限時優惠，優惠低至4折，全場更有滿減優惠高達$2,000。

DBS信用卡可享高達$940優惠

除此之外，蘇寧更推出多重消費禮遇，蘇寧門店及網店接受消費券支付，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BoC Pay支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$1,500即享$50優惠。而於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。

另外，由即日起至2022年8月31日，憑DBS信用卡於香港蘇寧分店或網店簽帳即可享高達$940優惠，使用Flexi Shopping可享高達$150一次性手續費或利息回贈，更可參加現金回贈大抽獎。除此之外，即日至2022年12月31日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850網店優惠券。

網店共分為7個優惠期

在蘇寧門店貨品例如Apple iPad Air 5建議零售價為$5,999，而蘇寧價為$5,699、TCL智能電視建議零售價為$10,800，而蘇寧價為$7,780。另外，在蘇寧網店《限量激抵優惠》 中共分為7個優惠期，每期首日上午10時開搶，優惠低至4折，數量有限。貨品包括Apple iPhone 13 Pro Max 256GB建議零售價
$10,199，而蘇寧價為$9,999。詳情可按此瀏覽。

蘇寧門店

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蘇寧網店

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香港蘇寧《第二期消費券開心購物賞》推廣優惠期：
蘇寧門店：由即日起至9月30日
蘇寧網店：由即日起至8月27日

責任編輯：區祖飛

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