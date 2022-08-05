【理財要貼地】消費券賺回贈　邊間商場、超市回贈最多？

第二階段消費券8月7日到手了，你想好怎樣用未？善用消費券，隨時可於購物同時賺回贈，今集《理財要貼地》為你比較各大優惠，為你找出哪間超市、商場回贈最多，哪個是「最貼地之選」。

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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。

邊間超市消費回贈最多？

有調查指出超過一成半市民會將消費券用於超市購物，我們就先跟大家對比各大超市的消費券優惠：

（1） 百佳

百佳推出消費券早鳥優惠，由即日起至8月18日期間，買百佳禮券滿1500元，即送總值300元優惠券。

（2） 惠康

惠康亦推出現金券回贈優惠，由即日起至9月1日，於惠康購買滿1000元現金券送50元現金券，買2000元現金券送120元現金券，購買現金券亦會同時獲贈價值120元的優惠券。

（3） 一田超市

一田則推出「消費券提案」，即日起至9月12日，買一田現金禮券或百貨貨品滿1,000元，即送110元超市優惠券；一田亦與支付寶（Alipay）聯乘推出獨家優惠，即日起至8月31日，以支付寶於一田付款，消費滿300元即送15元優惠券。

比較3間超市的消費券優惠，假設同樣買現金券或消費滿3000元，於百佳買現金券獲得的回贈最多，有600元，是超市當中的「最貼地之選」。

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商場回贈最高可達150%？

夏日炎炎當然要入商場「過冷河」，各大商場都紛紛向大家的消費券「招手」，今次就跟大家比較現金、禮券、優惠回贈，教大家手持消費券賺到盡：

（1） 海港城、時代廣場

九倉置業旗下的熱門中高端商場海港城及時代廣場齊齊推出電子支付優惠，由即日起至9月18日，在兩間商場每消費滿1,500元，即可獲總值250元購物及美食優惠券（上限$15,000）；消費滿5,000元即獲500元購物優惠券（海港城上限$30,000、時化廣場上限$50,000）；指定日子更加會有雙倍優惠券（海港城：逢星期二、日/時代廣場：逢星期四、日），回贈率高達30%以上。



（2）圓方Elements

位於九龍站的圓方Elements消費回贈出手更狠，ELEMENTS Club會員及「圓方之友」用電子消費購物滿5,000元享2,000元消費禮券；購物滿10,000元享5,000元消費禮券；滿60,000元享28,000元消費禮券，回贈率高達50%。



（3）V City、V Walk

商場消費回贈高處未算高，新地旗下的V City、V Walk消費回贈暫時位列榜首，The Point會員於8月7日以電子消費券消費滿2,000元，即送3,000元商場、商戶禮券（名額150個）；8月8日至8月31日消費滿2,000元，即送2,000元禮券（每日名額20個），回贈率高達150%，順理成章成為我們商場界的「最貼地之選」。

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消費券優惠五花八門，大家用之前記得要做足功課，搜羅出自己的「最貼地之選」。

責任編輯：何美澄