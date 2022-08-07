【1萬元消費券】將軍澳中心推周末快閃三重賞　以消費券掃貨回贈高達$5,080

新地 （00016） 旗下將軍澳中心為配合政府第二期電子消費券派發，將會於8月7日起推出一系列消費換領優惠，優惠種類涵蓋人氣電子產品、餐飲美食、電器及珠寶。

由8月7日起，將軍澳中心推出的【消費瘋狂賞】共送出5,080元電子贈券回饋顧客。逢星期六、日及公眾假期，更額外加推【快閃三重賞】，消費低至300元即送30元。此外，不容錯過【超市百貨健康賞】，回贈金額高達23%回贈。獲得電子贈券方法非常簡單，只要下載The Point手機應用程式成為會員，於商場以電子貨幣消費滿指定金額後親臨專櫃或透過The Point手機應用程式或微信上載消費單據就可以獲得贈券。

■消費瘋狂賞換領詳情■

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將軍澳中心【消費瘋狂賞】

推廣期：2022年8月7日起或換完即止

換領地點：下午1時至10時

換領時間：將軍澳中心G/F 中庭換領專櫃

除了【消費瘋狂賞】，將軍澳中心更推出【最高消費賞】，首十名The Point會員以電子貨幣於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood累積消費滿指定金額即有機會獲得豐富獎品，獎品包括iPhone 13 Pro、GOPRO HERO10及iPad等人氣電子產品等。

■最高消費賞換領詳情■

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責任編輯：鄭樂怡

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