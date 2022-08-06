【1萬元消費券】ifc商場推「消費券·限時賞」　單日最高可享5,200元ifc商場購物禮券

在炎熱的天氣下，商場自然成為避暑的好地方。由8月5日至28日，ifc商場內將打造獨一無二的「The Wild Wonders」雨林藝術裝置，將1:1大小的6種熱帶雨林動物還原於商場一樓，顧客可以使用限時推出的Instagram拍攝濾鏡，體驗熱帶雨林多變的氣候。同時，商場亦推出「消費券·限時賞」享價值高達5,200元的ifc商場購物禮券。

消費滿4,000元即可成為會員

ifc商場由8月8日起推出「消費券·限時賞」購物禮遇迎接新一輪消費券發放，顧客於推廣期內消費滿4,000元即可登記成為CLUB ic新會員，新舊會員只需以6大消費券儲值支付工具，包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK消費滿指定金額，單日最高可享高達價值5,200元的ifc商場購物禮券，適用於商場內近180個知名品牌，盡享購物與品嚐美食雙重喜悅。

此外，ifc商場更特別呈獻「CLUB ic會員尊尚獎賞」，新舊會員於推廣期間累積消費滿10萬元，即可獲贈額外1,600元指定消費電子購物禮券乙次；另外，以上6個儲值支付工具消費滿500元或以上，僅限同日單一消費，不包括Apple Store的消費，更可獲贈額外2,500 ifc積分乙次，每位會員於推廣期內最多可換領獎賞乙次。

6大熱帶雨林動物以1:1立體紙藝雕塑登場

Stickyline是次與ifc商場合作，為「The Wild Wonders」熱帶雨林藝術裝置注入生命力之美，創作出6種珍稀的熱帶雨林動物，包括屬瀕危物種的貘和金獅面狨、長逾2米的身量王者鱷魚和美洲豹，以及人見人愛的樹懶及巨嘴鳥，透過多層次摺疊及拼接，運用深淺顏色紙材，塑造出立體像真的動物形態，呈現與真實物種1:1比例的紙藝動物雕塑，當中貘、鱷魚和巨嘴鳥更有仿真動態，吸引眾人的目光。

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責任編輯：區祖飛

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