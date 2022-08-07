【健康增值】糖尿患者慎防糖尿心 定期驗血減致命風險

每10名港人便有一名糖尿病患者，即香港目前約有70萬名患者。內分泌及糖尿科專科醫生周振中指此病最可怕之處，在於大多數二型糖尿病人最終致死原因，是心血管疾病及腎病的嚴重併發症。他建議患者可定期進行血液檢查NT-proBNP，及早評估心臟衰竭風險，治未病之病。



糖尿病患者需要注意飲食和改善生活習慣，還要定期檢查和評估病情，以免引致糖尿眼、糖尿腳等常見併發症，卻甚少提及預防心血管疾病的併發症。周振中醫生說：「糖尿病人比一般人患各類心血管疾病的風險高兩至4倍，當中又以心臟衰竭最普遍。有研究發現，30%二型糖尿病人最終會患心臟衰竭。有不少糖尿病人出現慢性心臟衰竭也不自知，這亦成為他們主要入院的原因。」



糖尿病常見併發症大致分為小血管疾病和大血管疾病。醫生慣常建議患者每年進行一次全面併發症評估檢查，包括血液、尿液、足部和眼部檢查，但這只能有效判斷小血管併發症的風險，即糖尿腎、糖尿眼、糖尿腳，卻無法評估大血管疾病，即糖尿心，包括冠心病及急性心肌梗塞、心房纖顫及其相關的缺血性中風、心臟衰竭等。



NT-proBNP助找心臟問題

周醫生指，心臟衰竭屬於慢性病，初期症狀不明顯，多為疲倦、乏力、咳嗽、胃口差等，或是行路氣喘等，一般難以自行察覺，而定期接受心血管疾病風險檢查是最好的預防方法。常見的有電腦斷層冠狀動脈血管造影、心臟磁振造影和心臟超音波檢查等。在近5年，血液檢查NT-proBNP更被視為診斷和監測心臟衰竭的黃金指標。



簡單來說，NT-proBNP是檢測血液中的賀爾蒙數值，當心室出現擴張、肥厚或受壓等結構變化時，心室細胞便會製造和分泌賀爾蒙，再釋放於血液中。一般以50pg/mL至125pg/mL為正常數值，數值愈低表示患上心臟衰竭的機率愈低。



彌補傳統檢查不足

調查發現即使在較好的糖尿病病情管理下，仍有約10%參與者出現NT-proBNP檢測異常，需要改善治療方案或接受進一步的心臟檢查。周醫生指部分表面上健康的「糖友」，或存在不同程度的心臟健康問題，而加入NT-proBNP檢測後，可彌補現時糖尿病併發症檢查欠缺心臟功能評估的不足。



有研究指出，沒有心臟病紀錄，但NT-proBNP數值超標的人，應考慮處方保護心臟藥物降糖藥，以降低入院或死亡比率。在本港現有降糖藥中，口服SGLT2抑制劑和皮下注射GLP-1受體促效劑均有實證支持，可以有效為二型糖尿病人減低糖尿心的風險。一旦糖友確診心臟衰竭，亦可處方4種已證實有效治療收縮性心臟衰竭的藥物，以改善病徵和心臟功能。

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：糖尿患者慎防糖尿心 定期驗血減致命風險】

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