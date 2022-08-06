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【1萬元消費券】荃灣廣場、新達廣場推消費券多重賞　有機會贏周生生18K鑽石頸鏈

個人增值 11:00 2022/08/06

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新鴻基地產旗下荃灣廣場將於8月1日至31日期間推出SUMMER消費多重賞，更有「SUMMER FUN即抽即中賞」，顧客只需消費滿500元，即有機會贏走iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵機、任天堂Switch Lite等超過3萬份獎品。

獎品多達逾3萬份

由8月1日至31日荃灣廣場推出「SUMMER FUN即抽即中賞」，凡透過電子貨幣包括消費券6大支付平台，於場內消費購物滿HK$500，即可參加抽獎，荃灣廣場準備了逾3萬份豐富獎品，讓你隨時贏走Apple iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵機、任天堂 Switch Lite主機、周生生18K玫瑰金鑽石頸鏈以及名牌家電、床品及珠寶產品等。

此外，推廣期間更特設多重消費獎賞，賺取高達350元商場電子贈券，The Point會員更能尊享消費積分，轉換為Point Dollar即可於參與商戶當錢用。另外，亦有多間食、玩、買名店強勢進駐荃灣廣場，包括日系家品Franc Franc、瑜珈用品Too Chill For Yoga、NOC Coffee Co.等。

新達廣場亦有抽獎活動

另外，新鴻基地產旗下新達廣場亦同時舉辦「消費券食買賞」，一共5重驚喜，當中最矚目的是「即抽即中日日賞」，即時贏走逾萬元獎品包括Samsung Galaxy S22 Ultra (512GB)、OGAWA 2 足部按摩器、Dyson V15 Detect Total Clean吸塵機等等，另累積消費滿指定金額即賞商戶贈券。

荃灣廣場SUMMER消費多重賞詳情：

獎賞 詳情
SUMMER FUN 即抽即中賞 以電子貨幣即日消費滿500元即可參加乙次，每位顧客每日最多可參加3次抽獎機會。
獎賞1 以電子貨幣累積消費滿3,000元即賞100元商場電子贈券組合
獎賞2

以電子貨幣累積消費滿7,000元即賞250元一田及商場電子贈券組合

（50元一田百貨現金優惠券、50元新地商場贈券、50元時尚生活電子贈券及50元餐飲電子贈券）

新達廣場「消費券食買賞」詳情：

獎賞 詳情
獎賞一 於任何商戶累積消費滿500元，即可參加「即抽即中日日賞」一次
獎賞二 於任何商戶累積消費滿2,000元，即送100元商戶贈券
獎賞三 於任何商戶累積消費滿6,000元，即送300元商戶贈券
獎賞四 於8月7日至31日期間，以消費券6大平台換領獎賞二/三，額外送50元商場電子贈券
獎賞五 星期一至五任何消費/ 星期六、日及公眾假期消費滿100元，即送1小時免費泊車
    點擊圖片放大
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責任編輯：區祖飛

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