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【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作　以雞子及芫茜入饌　每日限量發售

精明消費 15:00 2022/08/07

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炒飯專門店金飯館自開店以來，以一道椒鹽豬扒飯打響名堂，成為牛頭角的排隊熱店。今夏又有新搞作，推出雞子及芫茜為主角，炮製數款每日限量發售的特色菜式，芫茜控要注意了。

餐廳出名擅長把佬味甚重的碟頭飯如沙嗲牛肉飯、椒鹽豬扒飯等改頭換面，製作更出色的味道。今次將芫茜捧成最佳女主角，配上剛陽味十足的雞子，組成最新話題組合芫茜黃酒雞子米綫（$68）。

面層灑滿大量的新鮮芫茜，形成澎湃的視覺效果，底下還有大量新鮮雞子等着挑戰大家味蕾。雞子口感彈牙，每碗米綫均有10粒以上雞子，絕對足料。湯底用上香濃的豬骨湯底，特別加入黃酒，將湯底味道層次昇華。

不好米綫者，不妨來碟期間限定的椒鹽雞子炒飯（$98），每日限量發售。大廚說過往雞子只會在火鍋上出現，某天打邊爐時忽發奇想，如果將雞子變成椒鹽雞子會是怎樣？於是雞子就成為全新的碟頭飯主角。

另類人氣之選

若然大家都不好以上兩者，餐廳還有更多另類人氣之選，例如秘製蒜葱油雞扒飯，以大量乾葱煉成味道濃縮的乾葱油，再加入大量的紅頭葱、水葱混製成葱油，最後加入沙薑粉提升香氣，配上酥炸雞扒最美味。

還有港人至愛的沙嗲牛肉麵，但這裏則配上水雲麵，將傳統的沙嗲牛麵變奏，加入日式沾麵概念。作為重點的牛肉特別精選牛冧肉，並保留少許筋部，令口感更豐富，特別將牛肉切至厚度適中，以蠔油及生抽等醃製牛肉至入味。而沙嗲汁特別以4款不同的沙嗲醬來配製，香濃有層次。

    點擊圖片放大

金飯館
地址：牛頭角牛頭角道323號地下J號1舖
電話：6366 9538
營業時間：11:30am-10pm

 

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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