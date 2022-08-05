超科幻「回到未來」電動車　硬朗四驅SUV Hyundai IONIQ 5

電動車勢在必行，近日銷路更跑贏汽油車，其中最矚目相信是韓國代表Hyundai（現代）的IONIQ 5。這部於全球榮獲2022年度風雲車及最佳設計等獎項，賣到加價、交車期排至2024年仍然不乏捧場客，風頭可謂一時無兩。

香港電動車配套仍未算十分成熟，但不少車主已因應潮流轉會，由最初熱門的Tesla、近年勤力推出新車的寶馬及平治、韓國新貴現代及起亞，甚至國產品牌抬頭，電動車款式已多到數之不盡。說到電動車，這部Hyundai IONIQ 5 R+ AWD不能不認識。

▲ Hyundai IONIQ 5馬力達306匹，未來汽車造型極創新。（梁偉榮攝）

獨特科幻綫條

致力發展電動車的現代，旗下早已有Kona Electric及IONIQ Electric，今次IONIQ 5完全改頭換面，換上極前衞型格的外觀，像科幻電影中的未來世界汽車，極富Cyber味。以1974年現代Pony概念車為啟發，融會數碼化元素，以簡約及菱角綫條，刻劃出時代感。這種極端大膽的造型，車迷評價一定好壞參半，難得現代不怕爭議。

測試車的銀灰色車身更添科技氣息，車頭蓋以無縫殼形設計，最搶眼是一對以寶石作靈感的的長方形點陣式LED頭燈，由256顆Parametric Pixels組成，鬼面罩上有V形泵把及主動式氣閥，旁邊更有多條劃綫點綴。

車側同樣流露出硬朗綫條，對角的斜綫及橫綫，相信也非人人喜歡，但頗得記者歡心。20吋空氣力學合金車軨如鑽石形呈現，閃亮搶眼，輪胎上還有如利刀般的刻綫設計。加上隱藏式的自動伸縮門柄，整體外觀流麗有型。

▲ 點陣式LED頭燈，亮度十足而且醒目有型。（梁偉榮攝）

▲ 車側設計頗為罕見，起角綫條新穎前衞。（梁偉榮攝）

▲ 尾燈為一整排Parametric Pixels，科技感更加強烈突出。（梁偉榮攝）

車廂寬敞舒適

車架沿用起亞EV6一樣的電動車專用Electric-Global Modular Platform，軸距延展3米長，前後座同樣空間十足，兩張電動前座椅可以完全拉後躺平，兼可調校大腿墊位，司機及乘客都可如坐大班椅般躺下休息。還有冷暖座椅功能，夏日炎炎下，座墊帶有冰涼感份外舒適。

後座裝備也不少，全平地台腳位極為充足，獨立冷氣位設於門邊，還有USB充電位及一個傳統三腳插頭置於椅下，並設可調校大小的暖椅功能。全景式天窗由前座延伸至後座，開揚寬敞，乘客應無投訴。設電動尾門的行李箱容量有527升，亦可摺合後座增至1,600升。

駕駛中控台設計時尚，以環保及可持續性物料製成，亦有很多格子圖案、布料等配搭。中間有兩個各12.3吋的數碼儀錶板及資訊全觸控式屏幕，數碼儀表板中心顯示車速及電量等，打燈轉彎時還有真實鏡頭睇位，資訊極為豐富，另亦有Apple CarPlay、無綫充電及BOSE音響系統等設備。

▲ 座位可以大班椅般躺下，座墊厚實，加上涼浸浸的冷風裝置，極為舒適。（梁偉榮攝）

▲ 中控台設計反而走簡約風，一排相連的白色屏幕如iPad般，介面清晰易用。（梁偉榮攝）

電動猛烈爆發力

IONIQ 5作為電動車，當然有強勁動力，雙馬達配合前後軸四輪驅動，馬力達306PS及605Nm峰值扭力，時速由0至100公里5.2秒，配備72.6kWh鋰電，續航力為430公里。加速爆炸力驚人，攻彎亦相當穩定，而且路噪低，車廂安靜舒適。如果想更刺激，不妨選用運動模式，加速煞車更快更狠。軚感雖輕但也甚敏銳，軚盤會自動微調轉彎幅度，有少許不習慣。

電動車大多設有可調節電力回收制動，此車有0至3級可選，即使是回收最大的3級，拉扯力度亦不算太過強烈，能易於適應。特設的i-Pedal模式則可幫助駕駛者以單腳踏模式來駕車，出奇地易操控，不是駕開電動車也可輕鬆上手。IONIQ 5更有齊多種主動式安全系統，如車道跟隨輔助系統、盲點防撞輔助系統等。

IONIQ 5集獨特外形、齊全設備、強勁動力於一身，幾乎完美，唯一缺點可能是售價及交貨期，推出不足一年，一換一價錢已加至$412,800起，頂級版更索價$495,800。如果考慮轉會，建議試試IONIQ 5，相信不少人也會對韓國車改觀。

▲ 車頭設有小型儲物箱，方便放置充電綫。（梁偉榮攝）

規格表

售價：$495,800（IONIQ 5 R+ AWD版本，一換一計劃）

車型：5 門 5 座位 SUV

引擎：72.6kWh鋰電永磁同步馬達，四輪驅動

懸掛：前～麥花臣／後～多連桿

制動：通風碟

馬力：306PS

扭力：605Nm

車身長 X 闊 X 高：4,635 X 1,890 X 1,605mm

車重：2,120kg

輪距：3,000mm

續航力：430km

0-100km/h加速：5.2秒

最高時速：185km/h

查詢：3428 8288（現代香港）