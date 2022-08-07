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Rosewood人氣新餐廳BluHouse  盡嘗正宗意菜

精明消費 19:00 2022/08/07

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近月意大利餐廳在香港百花齊放，其中一間據聞於未開業前已引來一陣哄動，收到超多預訂。說的正是剛進駐香港瑰麗酒店的BluHouse，餐廳上月正式開幕，一如所料經常爆場。無他，除了挾着五星Rosewood酒店海景餐廳之名外，掌舵的主廚曾於多間米芝蓮星級餐廳工作，加上日與夜會分別以休閒版的BluHouse及高級版的The Dining Room by BluHouse呈現賓客眼前，帶來兩種不同風格的意大利餐飲體驗。

位於香港瑰麗酒店地下，佇立在星光大道Victoria Dockside旁邊，新進駐意大利餐廳BluHouse佔盡天時地利，讓賓客能邊歎意式美食，邊欣賞靚靚維港海景。而BluHouse的名字正正是向Victoria Dockside的歷史致敬，瑰麗酒店的所在地就是昔日曆史悠久的Holt's Wharf，又名藍煙囱碼頭，餐廳因而得名。

主廚是來自意大利的Giovanni Galeota，他自細跟祖母學習烹調技巧，長大後就在意大利、瑞士及西班牙鑽研廚藝，並受到西班牙米芝蓮3星餐廳Restaurante Arzak的主廚Juan Arzak所啟發，學到新巴斯克美食風格的烹調手法。隨後他加入那不勒斯人氣米芝蓮2星餐廳Don Alfonso，兩年前更掌舵澳門新葡京酒店的意大利餐廳Casa Don Alfonso，意菜經驗非常豐富。

午市實惠休閒風

雖說BluHouse選址瑰麗酒店內開業，但主打的一系列美食及用餐氛圍均是以休閒為主，而且價錢親民實惠。甫進餐廳內，是走Casual Dining路綫的主用餐區，設有酒吧、咖啡廳及熟食店等不同區域，並有多個寬敞的白色大理石美食專櫃，擺放了多款新鮮美食，光看已令人食指大動。餐枱座椅及屏風等設計，靈感源自傳統意大利工藝及木製品，環境舒適溫馨，充滿地中海悠然風情。

專櫃設有不同主題，例如在La Gastronomia熟食專櫃中，可找到多款意大利開胃菜，包括八爪魚沙律配Bella di Cerignola橄欖和特級初搾橄欖油、手工意大利火腿冷盤及3種天然Mozzarella芝士配特級初搾橄欖油和海鹽。在Pizza al Taglio薄餅專櫃裏，就有8種正宗羅馬式方形薄餅，麵糰是由70%水份組成，會更軟熟及容易消化，招牌口味包括吞拿魚薄餅配紅洋葱、Pantelleria酸豆、原種番茄及新鮮羅勒，或是意大利煙豬面頰肉薄餅，配以蘑菇及焦糖洋葱，不含番茄醬。

優雅晚市品美酒

到晚市時，隱藏於BluHouse餐廳內的The Dining Room by BluHouse會開放供應較精緻的意大利美食。推介主廚精心設計的5道菜（$980）或6道菜（$1,380）嘗味餐單，包括招牌菜式日本金槍魚生片配意大利鯷魚醬及番茄，以及自製小牛肉Cappelli意大利麵配蒙托羅洋葱醬、Provolone del Monaco芝士及澳洲塔斯曼尼亞黑松露等，最後再以精緻小點及餐茶為一趟豐盛意大利美食之旅作結。

此外，The Dining Room亦有提供單點餐單，招牌包括以意大利水牛芝士配上釀小甜椒、乾葡萄、松子及澳洲塔斯曼尼亞黑松露的Il Peperone“Mbuttunato”，以及分享菜式La Fiorentina，是1.3公斤熟成30天的意大利Scottona T骨扒，搭配傳統托斯卡納鯷魚蘸醬，肉嫩惹味，與三五知己來用餐可以開心Share。

餐廳內更有多款葡萄酒選擇，由香港瑰麗酒店葡萄酒總監Julien Peros負責策劃酒單，精選出意大利多個精品莊園及大型知名酒莊的優質葡萄酒，並有博物館珍藏系列，為葡萄酒愛好者帶來陳年佳釀。而雞尾酒單則是由酒店DarkSide酒吧設計，如一系列意大利開胃酒等，最適合夏天享用。

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BluHouse

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店地下

電話：3891 8732

營業時間：11:30am-10:30pm；The Dining Room by BluHouse周二至周日6pm-10:30pm

（節錄）

【原文︰Rosewood人氣新餐廳BluHouse 午休閒晚優雅 盡嘗正宗意菜】（收費文章）

作者、責任編輯：黃依情

 

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