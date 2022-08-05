【數碼化】雲端能力引領數碼時代發展 3大推動香港持續發展條件

Microsoft香港邁向第四個十年之際，留意到三個可推動香港持續發展，並成為科技樞紐的重要條件，值得行政總裁嚴陣以待：混合辦公模式、可持續發展，以及雲端驅動的元宇宙。

1. 混合辦公模式

疫情使遙距辦公成爲主流，員工亦逐漸傾向靈活辦公，而混合辦公模式已成爲企業文化的一部分。爲爭取最好的人才，僱主必須著力為員工提供靈活性，而懂得運用科技的企業已經讓員工實現遙距協作。例如，會計部員工現可在辦公室外管理發票、引入新的内部溝通方式來吸引員工等。我們需要接受混合辦公模式將繼續存在，而企業領袖需要引入能快速配置、易於使用和有效的科技。Microsoft香港致力簡化許可和知識管理的程序，並提供工具和平台，協助企業實現無縫和安全協作。

2. 可持續發展

在香港，可持續發展議題日益重要。消費者日趨注意可持續營運的重要性，並尋求符合他們理念的產品和服務。監管機構也致力完善環境、社會和管治（ESG）監管。在香港的數碼化進程中，穩健的 ESG 策略尤為重要，企業亦需要認真對待 ESG 數據。

有鑑於難以量化可持續發展的進度，而僅有的ESG數據分散於不同的企業部門，為企業在編製ESG 報告帶來巨大挑戰。然而，科技可以將獨立的數據整合到一個平台中，為 ESG 相關的決策提供依據。Microsoft致力建設一個更美好的世界，並與我們的客戶和合作夥伴緊密合作，通過科技驅動的可持續發展解決方案減少碳足跡。可持續雲（Microsoft Cloud for Sustainability）為企業提供一套全面、完整和自動化的見解，讓企業量度（Record）、報告他們的碳排放（Report）、制定可持續發展目標和採取可量度的減排行動（Reduce），同時根據數據和人工智能提出建議，協助減少排放和合規差距。

3. 元宇宙

Microsoft 行政總裁 Satya Nadella 指出，元宇宙代表着互聯網的下一波浪潮。它提供了一種新的方法鼓勵員工、優化營運、改善產品和更好地吸引客戶。從社會角度來看，發展更沉浸式虛擬體驗將讓人們建立具備共同價值觀的社區，更真實地表達自己。元宇宙將讓我們能夠體驗 3D 數碼内容，邁向 Web 3.0。我們預計這將為新的媒體和應用程式創造機會。Microsoft 最近發佈的兩款產品 – Mesh for Teams 和 Dynamics 365 Connected Spaces – 都具有幫助企業提高生產力和營運效率的潛力。在我們開發元宇宙驅動的未來時，我們絕不會忘記構建一個以身份、個人私隱和信任為核心的開放平台的重要性。

雲端能力引領發展

展望數碼時代，我們認爲雲端技術的變革力量是香港作爲科技樞紐的成功關鍵。雲端在促進企業轉型和初創企業成長方面發揮著明確和持久的作用。Microsoft 將繼續運用科技推動香港發展，在下一個十年及以後支援公私營部門的創新發展。

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