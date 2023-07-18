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讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬

個人增值 20:30 2023/07/18

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香港中學文憑考試（HKDSE）即將於7月19日放榜，每位大學聯招（JUPAS）申請人均會獲分配一個個人時段，可以在7月20日至7月22日期間修改課程選擇。入大學除了追求知識，享受校園生活之外，可能有不少同學仔都會關心自己入讀學科的就業前景。根據教資會2020/21年畢業生就業情況數據顯示，8大全日制學士學位畢業生的平均年薪為28.1萬元，即平均月薪約23,417元，較去年增長5.6%。

■8大大學畢業生平均年薪比較■
（按平均年薪低至高排序）

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中大畢業生年薪位列3甲之中  但失業率最高

須注意平均年薪是包括佣金及其他現金津貼，平均月薪是本網按教資會提供的年薪數據粗略計算而來。

數據顯示，在8間大學之中，香港大學、香港中文大學及香港教育大學的學士課程畢業生的平均年薪最高。港大畢業生的平均年薪有34.9萬元，即相當於每個月薪金29,083元。

香港中文大學的平均年薪則有32.9萬元，即平均月薪27,417元，僅次於港大。不過，中大的畢業生失業率亦是8間大學之中最高，達3.6%。失業率僅隨在中大之後的則是嶺南大學，達3.4%。而失業率最低的是香港大學，僅得1.3%。

據教資會的報告顯示，失業率的計算方式是失業的畢業生人數佔全職就業、失業或就業不足的畢業生人數總和的百分比。

■學士學科畢業生平均年薪比較■
（按平均年薪低至高排序）

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若以學科來看的話，毫無疑問地，修讀醫科、牙科和護理科的畢業生人工最高，平均月薪有大約40,583元；其次是就讀教育科的畢業生，平均月薪有27,750元。就讀文科和人文科學科的月薪則相對較低，平均月薪19,667元。

香港入息中位數$20,000　學士畢業生平均賺$30,000

根據政府統計處最新數字，就業人士每月收入中位數從2022年第一季的18,800元升至2023年首季的20,000元。

6個不同教育程度當中，持「專上教育：學士課程」的就業人士2023年第一季入息中位數為35,000元，按年增加2,000元或6.06%。如果持有副學位，期內入息中位數為21,700元，按年亦增加2,000元或8.5%。

不過要留意，上述金額僅代表持這個學歷的打工仔，並不代表應屆畢業生投身社會的人工水平。

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