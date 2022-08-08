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【JUPAS放榜】比較8間大學畢業生薪酬　讀過大學人工係咪高啲？

個人增值 11:31 2022/08/08

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JUPAS大學聯招將於本周三（10日）放榜，入大學除了追求知識，享受校園生活之外，可能有不少同學仔都會關心自己入讀學科的就業前景。根據教資會2020/21年畢業生就業情況數據顯示，8大全日制學士學位畢業生的平均年薪為28.1萬元，即平均月薪約23,417元，較去年增長5.6%。

■8大大學畢業生平均年薪比較■
（按平均年薪低至高排序）

    點擊圖片放大
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中大畢業生年薪位列3甲之中  但失業率最高

須注意平均年薪是包括佣金及其他現金津貼，平均月薪是本網按教資會提供的年薪數據粗略計算而來。

按截至去年12月31日止的數據來看，在8間大學之中，香港大學、香港中文大學及香港教育大學的學士課程畢業生的平均年薪最高。港大畢業生的平均年薪有34.9萬元，即相當於每個月薪金29,083元。

疫情下兩年無去過旅行 保險公司為員工提供隔離津貼放假充電【下一頁

香港中文大學的平均年薪則有32.9萬元，即平均月薪27,417元，僅次於港大。不過，中大的畢業生失業率亦是8間大學之中最高，達3.6%。失業率僅隨在中大之後的則是嶺南大學，達3.4%。而失業率最低的是香港大學，僅得1.3%。

據教資會的報告顯示，失業率的計算方式是失業的畢業生人數佔全職就業、失業或就業不足的畢業生人數總和的百分比。

■學士學科畢業生平均年薪比較■
（按平均年薪低至高排序）

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8大學士學位畢業生平均月薪高於本港收入中位數

若以學科來看的話，毫無疑問地，修讀醫科、牙科和護理科的畢業生人工最高，平均月薪有大約40,583元；其次是就讀教育科的畢業生，平均月薪有27,750元。就讀文科和人文科學科的月薪則相對較低，平均月薪19,667元。

根據政府統計處公布的《2021年數入及工時按年統計調查報告》顯示，2021年5月至6月本港所有僱員每月工資中位數為18,700元。換言之，不論是讀甚麼科目，8大學士學位畢業生的平均月薪，都在本港同期每月收入中位數之上。

【MPF】宏利兩隻基金單月升逾12%  【下一頁

 

責任編輯：鄭樂怡

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