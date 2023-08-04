【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　

大學聯招（JUPAS）將於下周三（8月9日）放榜，正式各個課程的遴選結果。入大學除了追求知識，享受校園生活之外，可能有不少同學仔都會關心自己入讀學科的就業前景。根據教資會最新的畢業生薪酬數據，2021/22學年八大全日制學士學位畢業生的平均年薪為30.3萬元，如果粗略除以12個月，即平均月薪2.53萬元，按年增長7.8%。

■8大大學畢業生平均年薪比較■

（按平均年薪低至高排序）

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港大平均年薪37萬最高 教大就業不足最嚴重

縱觀整體市場，各家大學的畢業生人工升幅介乎4.4%至14.6%，當中以香港大學的平均年薪37.1萬元最高，按年增加6%，相當於平均月薪3.09萬元；其次是中文大學的36.6萬元，按年錄得逾10%升幅，平均月薪3.05萬元。至於人工最低的是嶺南大學，平均年薪22.5萬元，相當於平均月薪1.875萬元，按年增長9.8%。

統計數據截至去年底，共獲得17,751名畢業生回應調查，在選擇就業的14,000名畢業生當中，有288人或2.1%待業，較2020/21年微跌0.1個百分點。

另外有514名（3.7% ）八大畢業生就業不足，在非自願情況下未能每周工作至少35小時、擔任兼職或臨時工作，按年下跌0.6個百分點。當中以教育大學畢業生就業不足率最高，錄得5.6%。有2,880人或16.2%選擇繼續升學，情況跟前年相若；亦有983人（5.5%）未有求職、已移民或返回原居地發展，較前年下跌0.8個百分點。

■學士學科畢業生平均年薪比較■

（按平均年薪低至高排序）

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若以學科來看的話，毫無疑問地，修讀醫科、牙科和護理科的畢業生人工最高，平均月薪有大約41,167元；其次是就讀教育科的畢業生，平均月薪有29.417元。就讀文科和人文科學科的月薪則相對較低，平均月薪20,917元；不過相較於往年，總算是升穿「2字頭」。

香港入息中位數$20,000 學士畢業生平均賺$30,000

根據政府統計處最新數字，就業人士每月收入中位數從2022年第一季的18,800元升至2023年首季的20,000元。

6個不同教育程度當中，持「專上教育：學士課程」的就業人士2023年第一季入息中位數為35,000元，按年增加2,000元或6.06%。如果持有副學位，期內入息中位數為21,700元，按年亦增加2,000元或8.5%。

不過要留意，上述金額僅代表持這個學歷的打工仔，並不代表應屆畢業生投身社會的人工水平。

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