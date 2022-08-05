梁諾妍望以身作則培養女兒知慳識儉　節儉習慣源自父親

梁諾妍（Inez Leong）於2021與藝人洪永城結婚，同年誕下女兒Amber榮升做媽媽。除了模特兒和藝人工作外，她現時在銅鑼灣開設健身中心，亦在網上經營營養補充品的代理。對於理財，她指自己的節儉習慣是來自父親從小的教導，而組織家庭後亦有另一半指導她做好金錢管理，現時理財更有道。

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設3個戶口管理個人及生意收入

Inez在2018年左右與拍檔合資開設了健身中心Fitnez Studio，現時更在網上經營營養補充品的代理，成為兩店老闆。身兼多職的Inez，為了可以清晰管理不同生意的收入，她在日常金錢管理上，分別開設了3個不同的銀行戶口處理健身中心、網店及私人戶口的收入。她更表明自己在生意所賺取的金錢不會胡亂花費和調動，而在兩年間的疫情都沒有動用收入的存款，未來仍會一直滾存下去，留待作必要時的開支。

對於理財習慣，她坦言自己在領養寵物Molly以及成為母親之前不是太著緊於理財管理，即使是平日的支出她都不會特別用紙筆或是手機作紀錄。Inez指自己為人節儉，平日的花費不多亦因此有不少積蓄。不過自從領養了Molly以及誕下女兒後，她的丈夫亦有指導她要好好作理財，做好金錢管理，令她現時更懂得理財。

疫情無法出國參加馬拉松 儲下不少積蓄

作為健身教練的Inez一向熱愛跑步，在其社交平台上亦不難發現她上載了於各地參加馬拉松比賽的相片，包括是香港的渣打馬拉松、芝加哥馬拉松等，而芝加哥馬拉松更是其人生第五個馬拉松。不過自從2020年新冠疫情在香港蔓延後，各地都有嚴密的防疫措施，加上香港對於通關仍然是遙遙無期，Inez要出國參加比賽變得更困難。

對於無法出國比賽和旅行，這兩年間Inez都長時間留港，她直言現時儲蓄的確比以前多，「參加馬拉松的入場費只需要一千多港元，但是每當到出國到其他地方我並不會單純參加比賽，我習慣每年參加馬拉松比賽的時候會順道到當地觀光，而旅行購物的確花費不少金錢」。性格節儉的Inez指，現時主要的開支都是來自家庭，包括其寵物狗隻Molly及女兒Amber。

父親從小教「應使莫當慳」道理 畢生受用

一直提到Inez為人節儉，她分享自己的節儉習慣源自於父親從小的灌輸和培養，原來Inez父親從小已教導她「應使莫當慳」的道理，她笑指「這句說話我應該會記一輩子」，Inez明白節儉的同時亦要節制自己的慾望，「當家裏已經擁有某一件物件的時候，我們不應該因為物件的外表包裝更吸引而作額外消費」，Inez認為這一種教育會承傳下去，教導女兒明白什麼是「需要」和「想要」。

另外，Inez表示，作為父母並不是每件事都需要用說話去表達，反而應該以身作則教導女兒知慳識儉，「大人的行事方法小朋友是會觀察得到，我認為以父母第一身的行為來教育，相信女兒會學習得到」。作為新手媽媽，當然會緊張女兒的成長，她明白女兒日後或有需要動用一筆資金，故此Inez已和丈夫為女兒購買人壽保險，現時兩人收入的一部分會用作每月供款，直至Amber18歲。除此之外，他們亦開始尋找不同的教育基金，打算為女兒日後升學做準備。

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責任編輯：區祖飛

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