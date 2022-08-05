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【大灣區】大灣區航空獲批內地5航線 預計最快10月可由港飛京滬

個人增值 16:16 2022/08/05

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據民航資源網消息，由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空再有好消息！繼上月底推出往來泰國曼谷的首個載客航線後，中國民用航空局本周二(2日)向大灣區航空批出5條航線的經營許可。其中，由香港往返北京、上海浦東的航線，最快於今年10月1日可成行。

這次中國民航局向大灣區航空批出的航線，全部可載客及貨運。其中，香港往返北京、上海浦東的首航預計最早於10月1日推出，每周可提供7班往返班次。其余3條航線中，香港往來杭州的航線，預計最快明年2月1日開航；往來成都、武漢的航線，首航日期預計分別於明年8月1日及11日1日。據中國民航局要求，大灣區航空需做好開航前的各項準備，包括具體航路及起降時間等，經審批則可運行相關航線。

大灣區航空作為香港第八家航空公司，繼去年獲香港民航處批出「航空營運人許可證」，今年已獲香港空運牌照局批出空運牌照，其有效期至2027年2月20日，期內所營辦的104條航線，可無限次往返本港機場，其航點包括中國內地、台灣、日本、韓國、馬來西亞、越南等地。目前，該航空公司每周三、六提供航班往返曼谷，據官網顯示單程票價由300港元起。

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