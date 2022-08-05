【日圓貶值】日本人實際薪金連跌3個月 物價上漲兼日圓貶值影響

雖然早前有消息指，日本政府擬上調最低工資至每小時961日圓，加幅是歷來最大。但其實日本人飽受日圓貶值兼高通脹的雙重打擊，據日本厚生勞動省的數據顯示，6月經通脹調整後的實質工資按年下跌0.4%，已是連續3個月下跌。

數據顯示，加班費及獎金等「特殊收入」增加，以致6月份名義人均工資總額按年增長2.2％至45.2695萬日圓，是連續6個月增長。代表基本工資的固定工資按年增長1.3％，加班費等額外收入按年增長5.8％。6月日本實際工資的按年減幅，少於5月的1.8％，主要因為6月為獎金發放月，以致獎金等「特殊收入」增長3.1％。

不過，名義工資增長，跟不上消費者物價的上漲率，6月日本CPI按年上升2.4%，核心CPI上漲2.2%。而且，日圓今年以來大幅貶值，兌美元今年至今已累貶15%，單計工資統計期的6月份，日圓亦貶值了近6%。

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