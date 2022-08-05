  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓貶值】日本人實際薪金連跌3個月 物價上漲兼日圓貶值影響

個人增值 15:15 2022/08/05

分享：

分享：

雖然早前有消息指，日本政府擬上調最低工資至每小時961日圓，加幅是歷來最大。但其實日本人飽受日圓貶值兼高通脹的雙重打擊，據日本厚生勞動省的數據顯示，6月經通脹調整後的實質工資按年下跌0.4%，已是連續3個月下跌。

數據顯示，加班費及獎金等「特殊收入」增加，以致6月份名義人均工資總額按年增長2.2％至45.2695萬日圓，是連續6個月增長。代表基本工資的固定工資按年增長1.3％，加班費等額外收入按年增長5.8％。6月日本實際工資的按年減幅，少於5月的1.8％，主要因為6月為獎金發放月，以致獎金等「特殊收入」增長3.1％。

不過，名義工資增長，跟不上消費者物價的上漲率，6月日本CPI按年上升2.4%，核心CPI上漲2.2%。而且，日圓今年以來大幅貶值，兌美元今年至今已累貶15%，單計工資統計期的6月份，日圓亦貶值了近6%。

「商品大王」羅傑斯︰ 日圓或貶至360   世界將迎來最後的上漲【見下頁

美銀料日圓重捨跌勢至135　美國結束加息後始有望回升　【見下頁

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 羅傑斯 加息 外滙 經濟數據表現 最低工資 日圓 日本 通脹 CPI

上一篇文章

【大灣區】嶺大研究顯示封關影響六成市民收入 學者倡為内地港人開通「遠程醫療」

下一篇文章

【美股反彈】分析員︰美股更像牛市起點而非熊市反彈？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博睇淡本港樓市　分析師：預計樓價下半年跌5-10%
彭博睇淡本港樓市　分析師：預計樓價下半年跌5-10%
今日理財筆記 - 16隻MPF港股基金回報7月跑贏恒指　表現最好嗰隻唔買科技股買咗乜？
16隻MPF港股基金回報7月跑贏恒指　表現最好嗰隻唔買科技股買咗乜？
【銀行股】7隻大幅跑贏滙控渣打的銀行股
【銀行股】7隻大幅跑贏滙控渣打的銀行股
【電動車巨頭】Tesla即將脫離垃圾債行列？ 擠身藍籌行列 基金將大舉買入
【電動車巨頭】Tesla即將脫離垃圾債行列？ 擠身藍籌行列 基金將大舉買入
【1萬元消費券】麥當勞消費券套餐優惠再度回歸　$100起任選4款指定超值套餐　更設$20訂金制分次付款
【1萬元消費券】麥當勞消費券套餐優惠再度回歸　$100起任選4款指定超值套餐　更設$20訂金制分次付款
【黃金簽證】葡萄牙黃金簽證中國客戶驟減 今年僅16%成功申請者是中國人
【黃金簽證】葡萄牙黃金簽證中國客戶驟減 今年僅16%成功申請者是中國人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款