【大灣區】嶺大研究顯示封關影響六成市民收入 學者倡為内地港人開通「遠程醫療」

因應疫情仍未完全受控，政府與內地仍有多項出入境檢疫隔離措施，對市民往返內地工作及消費帶來不便，更甚至影響生計。嶺大研究團隊為此在今年7月訪問逾1,200名18歲或以上香港市民，搜集「封關」對市民的影響及他們對「通關」的看法，樣本涵蓋全港十八區。



研究顯示，市民受與內地「封關」政策影響頗大。六成半市民表示影響收入，近七成人工作受到不同程度的影響，有三成人更表示因此失業。鑑於部份港人因政策而長期滯留內地，近七成市民表示希望政府能為內地港人提供醫療資助，以及開通「遠程醫療」服務，更有六成半受訪者表示，若特區政府能促成與內地盡快「通關」，會提升對其評價。



64%受訪者收入受「封關」影響

調查結果發現，近六成半（64%）受訪者的個人收入因為「封關」狀態而減少，當中有一成（10%）人的收入減少三成或以上（圖一）。約七成（68%）受訪者認爲，「封關」狀態對他們的工作造成了影響或不便；超過七成（73%）的受訪者表示，封關狀態對其所在行業造成影響。而有三成（31%）受訪者更表示，「封關」令他們失業或短暫失業（圖二）。



72%受訪者生活受「封關」影響

除了對工作的影響，超過七成（72%）的受訪者認爲「封關」狀態對他們的生活造成了影響或不便（圖三）。例如，調查發現有近七成（67%）受訪者表示在「封關」前有到深圳或其他內地城市娛樂消費的習慣，「封關」狀態令市民跨境消費模式亦被迫改變。此外，市民還關注長期滯留內地港人的需求，近七成（68%）受訪者支持政府委託內地醫院為身處內地的港人提供受資助的醫療服務，亦有近七成（69%）的受訪者支持醫院管理局為滯留內地港人開通「遠程醫療」（或「視像診症」），讓內地港人在疫情期間依然能接受本港的醫療服務。



76%受訪者期望盡快「通關」

鑒於工作及生活備受「封關」影響，近八成（76%）受訪者表示期待與内地盡快「通關」；超過七成（73%）受訪者認爲一年内可以實現香港與內地兩地旅客入境無須進行檢疫隔離。約六成半(64%)的受訪者認爲若新一屆特區政府能促成與內地盡快「通關」，會提升其對政府的評價。



領導是次研究的嶺大副校長莫家豪表示，研究反映現時本港與內地出入境檢疫隔離措施已影響到市民的生計，生活模式亦大受影響。他指出，大部分香港市民期待與內地盡早實現正常通關，以恢復探親、旅遊及經商等活動。政府的政策應採取多種措施，例如加強與內地各級政府的溝通協調，進一步強化兩地檢測標準及追蹤制度對接，為推進通關創造更多有利條件。調查顯示廣東省是香港居民赴內地的主要目的地，政府可採用『先易後難』的策略，優先討論與廣東省實現通關的可能性，進而逐步推廣至全國其他省市。

圖一：受訪者個人收入因香港與內地處於「封關」狀態而減少的情況

圖二：受訪者曾否因香港與內地「封關」而經歷失業／短暫失業

圖三：「封關」狀態對受訪者的生活有否造成影響或帶來不便

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