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【MPF】美股大翻身 3隻基金上月升逾12% 滙豐美股基金近3年最強

強積金 14:36 2022/08/05

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上月美股基金表現大翻身，根據積金評級MPF Ratings的數據，上月14隻美股基金全部都有好表現，普遍也有逾8%回報，表現最好的3隻美股基金，單月都有逾12%的回報，反彈幅度驚人。

上月美股基金表現一覽

（排列由低至高）

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「宏利MPF北美股票基金」、「中國人壽美國股票基金」及「萬全美國股票基金」，上月分別升12.2%、12.04%及12.01%，一掃上半年的陰霾。而緊隨其後，「BCT美國股票基金」及「友邦美洲基金」都有逾9%回報。

【MPF】宏利兩隻基金單月升逾12% 7月美股基金創20個月以來最佳回報見下頁

不過，若看中長期表現，則是另一家積金商跑出。以下是近3年來，各美股基金年率化的回報。

MPF美股基金近3年表現（年率化回報）

（排列由低至高）

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過往長期被指表現不佳的滙豐及恒生強積金計劃，其「北美股票基金」均雙雙跑出，是過去3年年率化回報最高的美股基金，每年平均有11.7%回報。而且，合共有7隻美股基金，在近3年均有逾10%的年率化回報。

反觀港股基金，近3年的年率化回報都是見紅的，反映外圍股市今年至今雖然較為波動，但中長線而言，仍是跑贏港股的。讀者甄選強積金組合時，須分散投資在不同市場，以避免風險集中，同時亦應參考基金的中長線表現。

【MPF】16隻港股基金回報7月跑贏恒指　表現最好嗰隻唔買科技股買咗乜？見下頁

 

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